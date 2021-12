Na madrugada desta sexta-feira, 03, um ônibus da empresa Matriz de Goiânia/GO colidiu de frente com uma carreta bitrem, no trecho da BR-364, entre os municípios de Presidente Médici e Cacoal e vários passageiros ficaram feridos.

As primeiras informações dão conta de que os veículos colidiram no sentido da via que de fato pertencia á carreta e como mostram as imagens registradas por outros caminhoneiros, as cabines dos veículos praticamente entraram uma dentro da outra.

Até o momento a Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou pelo menos 03 óbitos no local e vários feridos.

Este é o terceiro acidente envolvendo coletivos que ocorreu no Estado nos últimos quatro meses e o segundo em menos de um mês.