A Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), entidade que visa reverberar de forma coletiva as demandas das prefeituras do Estado, poderá ter mais uma vez um administrador do Cone Sul ocupando a função de presidente.

O prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar (PSB) confirmou ao Extra de Rondônia que pretende concorrer ao cargo e a chapa que ele encabeça já está angariando apoio para a propositura.

Ribamar afirma contar com vários prefeitos do Estado, além do apoio do governador Marcos Rocha (União Brasil) para o sucesso do projeto. “Me sinto preparado para exercer de forma produtiva esse cargo, lutando pelas pautas municipalistas e buscando o melhor para as cidades de Rondônia”, declarou o coloradense.

A eleição da nova diretoria da AROM deverá ser disputada por duas chapas, com o pleito acontecendo no próximo dia 16.

Se o fato se concretizar, Professor Ribamar, como é popularmente conhecido, será o segundo presidente sulista da entidade, que já foi comandada pelo ex-prefeito de Cerejeiras, Airton Gomes.