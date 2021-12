Foi realizado no sábado, 04, na Cadeia Pública de Cerejeiras/RO, uma Comemoração alusiva ao “Dia do Policial Penal”, desenvolvido pelo Conselho da Comunidade na Execução Penal.

O evento promoveu um café da tarde denominado projeto “Café Caveira”.

Pesquisa realizadas, tanto no Brasil, quanto no exterior demonstra que a profissão de Policial Penal está entre as mais perigosas do mundo e que o nível de estresses nesses profissionais pode ser comparado a soldados em guerra.

Para remediar um pouquinho esses stress em ambiente de trabalho o Conselho da Comunidade pensando na importância do Policial Penal para a sociedade e propriamente para os Reeducandos, tomou a iniciativa de comemorar o Dia do Policial Penal, com objetivo de proporcionar uma tarde agradável e livre de estresse e tensão, desenvolvendo atividades lúdicas e dinâmicas para estimular vivenciamentos de emoções positivas.

No decorrer do evento foi feito sorteio de materiais militares, providenciados pelo Conselho da Comunidade, como Capa Colete, Coldre de perna e bandoleira, para os policiais que estava presente no evento.

Os premiados foram Robson Queiroz Corsi – Bandoleira, André Adriano Rodrigues dos Santos – Coldre de perna e Reges Costa Ramos – Capa de colete modular

O Conselho da Comunidade na Execução Penal entende que essa pequena ação é uma forma de mostrar ao Policial Penal que a comunidade de Cerejeiras aprecia e agradece o difícil trabalho desenvolvido.