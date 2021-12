Na noite de sexta-feira, 05, um motorista de aplicativo foi parar na delegacia após fazer gesto obsceno para uma guarnição da Polícia Militar, em Colorado do Oeste.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Paulo de Assis Ribeira, quando no cruzamento com a Rua Tupinambás, se deparou com um veículo de aplicativo, cujo motorista fez um gesto obsceno, mostrando o dedo médio.

Diante da atitude do motorista, os policiais o abordaram e o indiciaram mediante Termo Circunstância de Ocorrência (TCO), porém, ele se recusou a assinar e foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil, onde acabou mudando de ideia.