Quinta-feira houve um show do cantor Gustavo Lima em Cacoal. Antes do espetáculo, que reuniu milhares de pessoas, Cacoal já estava vivendo uma nova onda do Coronavírus, com centenas de novos contaminados e vários óbitos.

Os hospitais estavam lotados. Em Porto Velho, o show foi na sexta à noite, com um público estimado em 15 mil pessoas. Horas antes, saía o Boletim 616 da Sesau, informando que tínhamos 157 pessoas internadas nos hospitais do Estado e que, àquela altura, já haviam três pacientes, um em estado muito grave, esperando leito. Ariquemes, onde grande parte da população tem evitado a vacina, incluindo a segunda dose e a dose de reforço, já tinha 15 dos seus 20 leitos de UTI ocupados.

Daqui a dez ou 12 dias, quando se passar o tempo de incubação do vírus, se saberá quantas pessoas a mais foram contaminadas nos shows, com milhares de participantes ou se esta preocupação foi exagerada. Tomara que os que estão esperando o pior, estejam errados. Mas, das três entre as principais cidades do Estado (Porto Velho, Ariquemes e Cacoal), que formam um desenho do que está acontecendo em outras regiões de Rondônia, a situação é mais assustadora do que se poderia imaginar, depois de um longo período em que o vírus parecia estar sendo exterminado.

Tudo isso está acontecendo nas cidades maiores e nas menores, no Estado, pela falta de cuidados, pelas aglomerações e, principalmente, porque milhares de rondonienses não receberam nenhuma dose de vacina até agora. Perto de 300 mil não voltaram para a segunda dose. Um grande número, ainda não anunciado oficialmente, ignorou a dose extra. Em Porto Velho, a situação também é preocupante. Até a semana passada, perto de 60 mil pessoas não tinham retornado para a segunda dose e milhares sequer haviam tomado a primeira dose.

Em Cacoal, cidade com uma população sete vezes menor do que Porto Velho, o número de contaminados na última quinta-feira, por exemplo, era igual ao dos registrados na Capital. Neste sábado, governo do Estado e Agevisa, fizeram um dia de vacinação em Ariquemes, onde mais de 25 mil pessoas não tinham recebido qualquer vacina ou não apareceram para a dose de reforço. Afora, é claro, os milhares que nunca compareceram a um posto de vacinação. São apenas três exemplos, mas eles cabem perfeitamente para dar um retrato do que está acontecendo em todo o Estado, com o recrudescimento da pandemia. As três cidades ainda têm mais um dado nefasto em comum: a grande maioria dos internados nas UTIs e de mortos pela Covid, nas últimas semanas, não tinham recebido uma só dose de vacina. A população continua se descuidando, E isso que a situação pode piorar: as festas de fim de ano vêm aí!

ELEIÇÃO DO ANO QUE VEM: DAS PRINCIPAIS CANDIDATURAS AO GOVERNO, SÓ UMA ESTÁ DEFINIDA

O calendário voa. Estamos a alguns passos do final do ano e o 2022 que vem aí terá eleições para Presidência, governos estaduais, Congresso Nacional e Assembleias Legislativas. A correria atrás do voto já começou há muito tempo, mas vai ser acelerada a partir de março, quando, aí sim, o caldeirão vai ferver. Em Rondônia, por enquanto, o único nome certíssimo na corrida pelo Palácio Rio Madeira/CPA é o seu atual ocupante, o governador Marcos Rocha, que está trabalhando duro em todas as regiões do Estado e quer se manter no poder. Todos os demais, ainda estão tentando costurar acordos, alianças, parcerias.

Os nomes mais quentes, entre os que poderão ainda entrar na briga, são os de Confúcio Moura, Ivo Cassol e Marcos Rogério, obviamente que não necessariamente nesta ordem. Dos três, Confúcio vai se definir na 25ª hora, como sempre o fez. Está costurando acordos e tenta o apoio do casal Chaves (Hildon e Ieda), tentando a primeira dama como sua vice. Cassol, que tem um caminhão de votos em praticamente todas as regiões do Estado, ainda depende de decisões judiciais para ser confirmado como candidato. A decisão deverá sair entre março e abril do ano que vem. Já Marcos Rogério, candidatíssimo também, ele ainda está mantendo conversas para viabilizar sua candidatura. Pode ir para o PL, junto com Bolsonaro, mas isso ainda não está definido. Também pode haver alguma surpresa, em nível nacional, com o nome do senador que se destacou na CPI, que ele mesmo chamou de Circo. A eleição de 2022 está cada vez mais perto.

UM CENTRO DE PREVENÇÃO AO CÂNCER: DEPUTADA ENTREGA OBRA DE 32 MILHÕES À SUA CIDADE

Não se pode deixar de comemorar, para que não se cometa grande injustiça, a inauguração, ocorrida sexta-feira à tarde, do primeiro Centro de Prevenção e Diagnóstico do Câncer, em Ji-Paraná. A obra foi construída em tempo recorde, graças ao trabalho parlamentar da deputada Sílvia Cristina, que representa a cidade na Câmara Federal. Ela conseguiu os mais de 32 milhões e 600 mil reais, vindas de emenda da sua autoria, para que a obra se tornasse realidade. Mas fez mais que isso.

Acompanhou a construção do primeiro tijolo até o último detalhe da recepção do prédio. Nos discursos que se ouviu na festiva tarde, o trabalho de Sílvia Cristina foi destacado e, mais que isso, o que resultará dele. O deputado Lúcio Mosquini, por exemplo, como líder da bancada federal na Câmara, participou do evento e destacou o que o trabalho de Silvia resultou numa obra que, segundo ele, “salvará milhares de vidas”. O Centro atenderá pacientes para exames de mamografia, papanicolau, colonoscopia, ultrassom, tomografia, ressonância magnética, biópsia, Raio-X, entre outros, com aparelhos de última geração.

CAPITAL TEM 250 QUILÔMETROS DE ASFALTO EM QUATRO ANOS E 100 QUILÔMETROS SÓ EM 2021

A Prefeitura da Capital está comemorando um feito importante: 250 quilômetros de ruas asfaltadas nos últimos quatro anos. Deste total, 100 quilômetros de asfaltamento, pavimenntação e recapeamento foram atingidos apenas neste 2021. O prefeito Hildon Chaves comemorou os números. Ele disse que o resultado “é fruto de um planejamento estratégico voltado à melhoria da malha viária da Capital”.

Somente de janeiro a julho deste ano, mais de 30 quilômetros de asfalto foram colocados nas ruas da capital. A programação inclui 100% das ruas do bairro Flamboyant, além de vias do bairro Costa e Silva. Os serviços passaram, ainda, pelos bairros Mariana e São Francisco, que receberam mais de 45 quilômetros de pavimentação nos últimos meses. As obras também chegaram aos bairros Lagoa e Aponiã, entre outros pontos da cidade. A programação, dentro do planejamento da administração municipal é, até 2024, é completar 500 quilômetros de obras de asfalto e pavimentação na cidade.

CEASA DE RONDÔNIA TERÁ INVESTIMENTOS DE 30 MILHÕES E DEVE COMEÇAR A FUNCIONAR EM SEIS MESES

Tudo começa agora, no próximo dia 17, uma sexta-feira com a apresentação de todos os projetos e detalhes de como será, e como vai funcionar a Ceasa de Rondônia, que aqui, obviamente, será chamada de Cearo. A Secretaria de Agricultura do Estado, Seagri, já contratou uma empresa especializada para organizar cada passo a ser dado, incluindo-se aí a forma de acesso dos futuros permissionários e todos os demais detalhes técnicos que envolverão a implantação e o funcionamento da inédita e tão esperada central de distribuição de hortifrutigranjeiros de Rondônia.

A área e um dos prédios já existem, no Distrito Industrial de Porto Velho, mas há ainda há muito a fazer. A Cearo vai começar, efetivamente, no final do primeiro semestre do ano quem. Por enquanto, a Seagri já concluiu um complexo estudo sobre a produção dos 52 municípios do Estado, resultando num documento de mais de 600 páginas, certamente orientando sobre como esses produtores serão inseridos no contexto da central. Ainda haverá muitas obras e ampliações no local, antes que a central seja entregue ao público. O governo rondoniense, em todo o complexo, que terá também área para comercialização de pescado e uma fábrica de gelo, algo em torno de 30 milhões de reais.

OS PRECATÓRIOS E A ELEIÇÃO: MILHÕES DOS QUE RECEBERÃO O AUXÍLIO BRASIL, VÃO VOTAR EM 2022

O que não faz a proximidade de uma campanha política! Na Hora H, muitos do que criticavam duramente a PEC dos Precatórios e faziam campanha contra, nos bastidores, votaram a favor da medida, tanto na Câmara quanto no Senado. Senadores petistas e de outros partidos de oposição, sabendo que o tema do Auxílio Brasil vai “bombar” na campanha de 2022, fizeram um discurso e votaram de outro jeito, aliando-se aos votos que, em sua maioria, já apontavam a vitória do projeto governista. O projeto volta à Câmara, até porque houve mudanças – algumas bastante positivas – no texto original, mas a essas alturas do campeonato, não há mais dúvidas de que a PEC será enviada em breve para a sanção presidencial.

Provavelmente o caminho encontrado pelo governo não foi o melhor. Mas neste momento não havia outro. Muitas grandes empresas e muitos dos que têm milhões de reais a receber, serão sim prejudicados, mas os que têm valores menores, terão prioridade nos pagamentos dos precatórios. E, no final, foi uma grande vitória de Bolsonaro, que, sim, vai ser o maior beneficiado político dessa grana toda, que será distribuída aos mais pobres. E todos esses milhões que receberão os 400 reais do Bolsa Família, agora com novo nome, votam…

BR 364 VAI CONTINUAR CAUSANDO TRAGÉDIAS AINDA DURANTE LONGOS ANOS

A perigosa, mal sinalizada e estreita BR 364 acumula toda a semana um número sinistro de vidas perdidas. Nesta última sexta-feira, com a diferença de poucas horas, pelo menos cinco pessoas morreram e mais de uma dezena ficaram feridas em duas violentas colisões, No primeiro caso, com três óbitos, o registro foi de um caminhão bi-trem contra um ônibus e no outro, também de um caminhão contra um Corolla, as vítimas foram um casal. É raro o dia em que não ocorre um acidente grave na BR.

Não há semana que termine sem que se acumule mais vítimas. Obviamente que a irresponsabilidade de muitos motoristas é uma das causas para tantas mortes, mas a 364, antiquada, cheia de deficiências, esburacada em vários pontos e remendada em outros, é a culpada por tantas mortes. Não há interesse do governo federal em duplicar nossa única rodovia de ligação com o Acre e com todo o resto do país. E não há interesse nos leilões de privatização, pelo movimento pequeno da rodovia, comparando-se com as que foram e estão sendo privatizadas em outras regiões do país. Ou seja, a tragédia das famílias que perdem seus entes queridos prosseguirá, ainda, por muitos e muitos anos, senão décadas.

GENERAL, PRIMEIRA DAMA, EMPRESÁRIOS E PROFESSORES RECEBEM TÍTULO DE CIDADANIA

Por iniciativa do vereador Aleks Palitot, mais um grupo de personalidades recebeu o título de cidadania de Porto Velho, entre elas a primeira dama da Capital, a empresária Ieda Chaves e o general de brigada Luciano Batista de Lima. Também receberam a honraria as professoras Marileuza Carvalho e Silvia Freire de Carvalho; o conhecido empresário Adélio Brofaldi; o professor Aécio Alves Pereira; o advogado e da Reserva da PM, Paulo Tupan Ruzel e o professor doutor Estevão Rafael Fernandes. Em comum, os homenageados, cada um com rica história pessoal, declararam seu amor à cidade.

Na legislatura passada e na atual, grande número de personalidades que fazem a História porto velhense foram homenageadas com o honroso título de cidadania. Ainda no mesmo evento, também por iniciativa de Palitot e igualmente com o aval de todos os seus colegas, foi feita uma homenagem especial pelos 30 anos do Grupo SIC (SICTV, Record News, Rádio Parecis FM), em nome do seu diretor e fundador, o conhecido apresentador Everton Leoni; do seu irmão Elton Leoni e de Marlon Leoni, filho de Everton.

PERGUNTINHA

Você, que é torcedor do Atlético Mineiro, já conseguiu parar de comemorar o título do Campeonato Brasil ou vai continuar a festa até depois de uma possível conquista da Copa do Brasil?