O Centro de Treinamento e Cultura Sicoob Credisul, em Vilhena (RO), já está todo decorado com muitas luzes e cores para receber os visitantes para a sua tradicional Cantata de Natal na escadaria externa do edifício, a partir do dia 17 de dezembro, sexta-feira, às 19h30.

Este ano, a programação será mais longa, ao todo sete dias, e está repleta de novidades. A principal atração, para a alegria das crianças, será a chegada do Papai Noel, que descerá de rapel do alto do prédio trazendo muitos doces e alegria. Tudo isso envolto a chuva de neve artificial, proporcionando a todos uma festa mágica.

A noite de abertura também trará apresentação dos corais Sicoob Credisul e Manancial, do tenor Antônio Reis Júnior e do quarteto de cordas da Orquestra Sinfônica de Vilhena. Uma estrutura coberta e com cadeiras para 200 pessoas será montada para receber os convidados; toda a praça do espelho d’água também terá cadeiras para acomodar os participantes do evento que distribuirá gratuitamente pipoca, algodão doce e guloseimas para a criançada. A organização espera reunir mais de 500 pessoas no evento.

No dia seguinte à abertura, dia 18/12, haverá a carreata do Papai Noel, das 9h às 11h30, que estará a bordo de um veículo do Corpo de Bombeiros, levando alegria e muitos doces para as crianças, percorrendo várias avenidas da cidade e convidando a todos para visitar a Casa do Papai Noel. À tarde, o CTC Sicoob Credisul se transformará na Casa do Papai Noel, com visitas ao bom velhinho das 15h às 20h. A visitação seguirá no mesmo horário até o dia 23 de dezembro, quando se encerra a programação.

As novidades não param por aí. A Casa do Papai Noel será montada na Sala Expansão, no segundo andar, mas antes, as crianças poderão visitar no térreo, outra versão da Casa do Papai Noel, em estilo rústico, usando a natureza como fonte de inspiração, em homenagem aos povos indígenas com os quais a Sicoob Credisul mantém projetos de inclusão financeira e sustentabilidade. No sábado e no domingo, dias 18 e 19/12, no período da tarde, serão oferecidas oficinas para crianças de 6 a 12 anos, de biscoito e cartão natalino, com vagas limitadas (inscrições pelo telefone 69 3316-6153).

Paralelamente às atividades natalinas, funcionará a Feira das Coisas – Edição Especial de Natal, no Espaço Cultural Marechal Rondon, no térreo no CTC Sicoob Credisul, com produtos natalinos, opções de presentes e artesanato indígena à venda, além do Moomoo Café que estará funcionando com lanches e bebidas, das 9h às 12h e das 14h às 22h. Com entrada gratuita, a Cantata de Natal Sicoob Credisul é organizada para toda família e tem o objetivo de oferecer uma programação cultural tradicional desta época do ano e levar alegria ao público.

Confira toda a programação da Cantata de Natal Sicoob Credisul:

17/12 (sexta-feira)

19h30 – abertura

Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica de Vilhena

Tenor Antônio Reis Júnior

Coral Manancial da igreja Batista Manancial

Coral Sicoob Credisul

Chegada do Papai Noel

18/12 (sábado)

Carreata do Papai Noel das 9h às 11h30 (saída CTC Sicoob Credisul)

Feira das Coisas das 9h às 12h e das 14h às 22h

15h às 20h – Casa do Papai Noel

16h – Oficinas de cartão e biscoito de Natal

19/12 (domingo)

Feira das Coisas das 9h às 12h e das 14h às 22h

15h às 20h – Casa do Papai Noel

16h – Oficinas de cartão e biscoito de Natal

20/12 a 23/12