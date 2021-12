Moradores do bairro Cidade Nova, Zona Sul de Porto Velho, tiveram acesso, no último final de semana, a vários serviços gratuitos de saúde, beleza, cidadania e recreação.



Moradora do Cidade Nova há 10 anos, Maria Sebastiana Caetano ficou muito satisfeita “Fui muito bem atendida, aproveitei o serviço de manicure, me embelezei toda. Valeu muito a pena”, disse contente a dona de casa.



Para Eyder Brasil, a ação traz aos moradores da comunidade uma proximidade com atendimentos nos quais, alguns teriam dificuldade de ter acesso.



“Com o apoio dos nossos parceiros conseguimos atender as pessoas do bairro com Teste-Covid, serviço de manicure, atendimento da Defensoria Pública e Cadastro Único. Já estamos na 3º edição dessa ação e outras certamente virão. Levar cidadania para o povo faz parte da nossa missão e isso me deixa muito satisfeito e feliz”, enfatizou Eyder Brasil.