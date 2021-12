O prefeito de Urupá, Célio Lang, anunciou a sua candidatura a reeleição para presidência da Associação Rondoniense de Municípios (AROM). Ele assumiu o cargo em fevereiro deste ano, após a entidade realizar uma assembleia extraordinária para eleger um legítimo gestor para a entidade. A eleição está marcada para o dia 16 de dezembro, conforme edital publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Célio Lang promoveu profundas mudanças na AROM, reduzindo despesas, melhorando a relação institucional com os Poderes e reforçou o papel municipalista ao fazer intervenções nas crises deflagradas pela pandemia do novo Coronavírus, a greve dos produtores de leite e o repasse dos recursos do FITHA. Nos poucos meses na presidência, o prefeito chamou os colegas gestores para o diálogo, apontando caminhos para solução para os grandes problemas dos municípios.

Um outro aspecto positivo da gestão do prefeito Célio foi a parceria com organismos paraestatais, a exemplo do Sebrae, para fomento da economia dos municípios. “Estamos trabalhando de modo sério e austero firmando parcerias para colaborar com os prefeitos na ponta. Nós sabemos da dificuldade dos municípios, por isso temos consciência da importância do diálogo constante com os outros entes”, explicou o prefeito.

Manifesto com assinatura de 51 prefeitos