Os pais e responsáveis de alunos matriculados nas escolas de Educação Infantil da rede municipal de Vilhena já podem solicitar as rematrículas nas unidades de ensino que atendem esta modalidade.

O período de rematrículas nas escolas de Educação Infantil, que ofertam turmas de Creche e ensino Pré-Escolar, começou no dia 6 de dezembro e vai até a próxima sexta-feira, 10 de dezembro.

Os pais que, por algum motivo, não entregaram todos os documentos necessários no momento da matrícula no início deste ano, devem levar todos os restantes no ato da rematrícula e atualizar os documentos necessários.

Para as escolas de Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos), as rematrículas serão entre os dias 20 e 30 de dezembro, para os alunos aprovados sem precisar de recuperação. Já para os alunos que precisam de recuperação de notas para aprovação, a rematrícula será entre os dias 27 e 30 de dezembro.

Segundo a secretária municipal de Educação, professora Amanda Areval, as reservas de vagas para matrículas de novos alunos funcionará de forma online. “A partir da meia-noite do dia 10 de janeiro estará disponível o site para os pais realizarem a reserva de vagas para matrículas de novos alunos nas escolas municipais. Após conseguir reservar a vaga no site, o pai ou responsável deve comparecer nas escolas com os documentos necessários para efetivar a matrícula”, completou Amanda.

O endereço para a reserva de vagas online estará disponível em janeiro e será divulgado no site oficial da Prefeitura de Vilhena e nas páginas oficiais da Secretaria Municipal de Educação (Semed). O período de reserva de vagas online será entre os dias 10 e 12 de janeiro, e o período de efetivação das matrículas será entre 10 a 14 de janeiro de 2021.

ESCOLA MARIZETI, CRECHE JOSÉ PAULO E CRECHE APARECIDA

Devido às peculiaridades de demandas de matrículas, na Escola Marizeti Mendes, que oferta turmas de Ensino Fundamental, e na Escola José Paulo Paes, que atende turmas de Educação Infantil, o processo de matrícula será feito através de análise documental.

Já na Escola Aparecida da Silva, no Setor 23, o processo de matrículas também será feito através de análise documental, mas apenas para as turmas de Creche I e II.

As datas de entrega da documentação para análise destas unidades serão divulgadas em Portaria específica de cada escola, a ser publicada nos próximos dias.

“Os pais devem ficar atentos aos prazos para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental, que são diferentes. Qualquer dúvida, podem entrar em contato também com a Secretaria Municipal de Educação”, afirma Amanda.