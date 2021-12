A banda Forró Boys fez uma turnê em novembro deste ano (2021) os shows foram realizados em diversas cidades do estado de Rondônia. Todos eventos contaram com as medidas e cuidados exigidos para a realização.

Enquanto estavam em turnê pelo estado foram convidados a participarem de um clipe da dupla de humorista Chico Miséria e cumpade Zé (@PagandoMico_) que são figurinhas carimbadas nas redes sociais. Fabio Jaguar e Adeilson Botelho dão vida aos dois personagens são moradores da cidade de Rolim de Moura interior do estado de Rondônia. Adeilson contou que a produção ficou por conta do produtor Andre Othon, a produção do clipe Whisky na cabeça, contou com Fabio Rodrigues e a direção da produtora El patron Films empresa de Fabio Jaguar e Wanderson Roncen.

Fabio Jaguar também explicou que tudo aconteceu graças a L2 Entretenimentos e a Agencia Mix. Fabio jaguar: “Quero agradecer o carinho e toda humildade, Forró Boys foi incrível realizar esse trabalho”.

Forró Boys já é um sucesso nacional e tem se destacado cada dia mais com diversos lançamentos como por exemplo o clipe “Traz Pinga”, Ronivon, Jeisson e Marcos Bahia levam toda alegria e músicas que contagiam. Confira o clipe Whisky na cabeça de Forró Boys e Pagando Mico.