A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou na tarde desta terça-feira, 7, colisão entre dois veículos, em Vilhena.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida (Jô-Sato) BR-174, com a Avenida Tancredo de Almeida Neves, no bairro Jardim Eldorado.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista do carro VW Gol de cor preta, seguia pela Tancredo, sentido Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, quando no cruzamento colidiu com o carro Ford Ka, no qual a condutora transitava sentido Juína.

No impacto, o Gol rodou na pista, a motorista do Ford Ka que está gravida, bateu a barriga e reclamava de dores, sendo levada para a Upa pelo Corpo de Bombeiros. O condutor do Gol não sofreu ferimentos.