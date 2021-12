CONCURSO PÚBLICO – INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE/AC

O IBADE informa que no dia 07/12/2021 teremos a Divulgação do gabarito da Prova Objetiva conforme cronograma previsto. Sendo os dias 08 e 09 de dezembro de 2021 para interpor recursos ao resultado preliminar da prova.

Conforme consta no EDITAL Nº 001 SEPLAG/ISE, DE 04 DE OUTUBRO DE 2021, no Item 8.10. O gabarito oficial será disponibilizado no site www.ibade.org.br no 2º dia útil após a data de realização da prova, a partir das 16 horas (horário local da cidade de Rio Branco/AC), conforme Cronograma Previsto – ANEXO II.

Sobre a solicitação de recursos contra o resultado preliminar da Prova Objetiva, no edital:

8.11.1. Os candidatos poderão pedir revisão do resultado preliminar da Prova Objetiva, nos 02(dois)dias úteis após a publicação do referido resultado e na forma indicada no item 14 deste Edital.

Os candidatos poderão obter mais informações através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones: (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, 0800 668 2175, ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.