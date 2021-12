Motoqueiro que colidiu com caminhão no bairro Jardim Primavera, na tarde desta terça-feira, 7, em Vilhena, identificado até o momento por Sidnei, morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (Upa).

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motociclista trafegava pela Avenida 1705, sentido BR-364, quando no cruzamento com a Avenida 1712, bateu violentamente contra o caminhão, no qual o motorista seguia sentido Porto Velho,

No impacto, a vítima e a moto foram parar embaixo do caminhão, no qual passou por cima da metade do corpo do motociclista e da moto.

A vítima sofreu diversas fraturas e estava inconsciente, sendo levada para a Upa pelo Corpo de Bombeiros, porém, não resistiu aos ferimentos e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.