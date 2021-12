Em reunião realizada na segunda-feira, 6, na Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Semtran), da qual participaram o PRF Luís Vivian, Chefe da 4ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal de Vilhena, Roccio Aires Cândido, Secretário de Trânsito, Antônio Marcelo de Oliveira, Secretário de Obras, Devair Ferreira dos Anjos, Representante do DNIT/Vilhena, e Carlos Goebel, Gerente Regional Sul do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), foi decido que haveria necessidade de construir quatro quebra-molas na BR-364 no perímetro urbano de Vilhena.

Com isso, foi acertado entre as autoridades a implementação das ondulações transversais na BR-364, no local situado entre os KMs 8,6 e 9,6, nas proximidades do Miriam e Posto Parada Grande.

A solicitação de instalação deve-se ao grande número de acidentes, inclusive com mortes naquele local.

Conforme o ajustado, ainda em 2021, as referidas ondulações transversais serão implementadas e devidamente sinalizadas.