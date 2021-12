A deputada estadual, Rosangela Donadon (PDT), participou nesta segunda-feira(6), de uma reunião com representantes de associações rurais de Vilhena que apresentaram demandas para a parlamentar.

A reunião contou com a presença do presidente da Associação dos Pequenos Chacareiros do Setor do Aeroporto (Apcsa), Raimundo Borba, e o secretário Ricardo Lincoln Barcelos e o ex-secretário de agricultura de Vilhena, Jair Dornelas.

Durante a reunião a parlamentar lembrou que sempre trabalhou em prol do homem do campo, inclusive na gestão passada Rosangela Donadon destinou uma patrulha mecanizada contendo: uma PC, um trator, uma grade aradora, um caminhão, uma calcalhadeira (distribuidora de calcário), um perfurador de solo, e outros implementos agrícolas, para Secretaria Municipal de Agricultura de Vilhena, com uma emenda no valor de R$1.700,000,00.

A parlamentar também fez a entrega de seis tratores destinados às Associações Rurais do município de Vilhena, sendo estes maquinários adquiridos pelo Governo do Estado com recursos oriundos das emendas parlamentares destinada por Rosangela Donadon.

Durante a reunião os representantes de associações rurais de Vilhena entregaram ofícios de solicitação de alocação de emenda parlamentar para construção de barracões multiuso que será usado para a realização dos eventos da comunidade, bem como para guardar os equipamentos como tratores e caminhões que hoje ficam ao relento.

O ex-secretário de agricultura de Vilhena, Jair Dornelas, informou que durante a reunião foram entregues pedidos de recurso no valor de R$150 mil para construção de barracões de multiuso para sete associações do Cone Sul, totalizando um investimento de mais de R$1 milhão para a Associação Renovada dos Produtores Rurais da Cascalheira (ARPROC), Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Portal (ASPREP), Associação dos Pequenos Chacareiros do Setor do Aeroporto (APCSA), Associação Das Produtoras E Produtores Rurais De Novo Plano (AGRINOVA), Associação de Pequenos Produtores Rurais Nova União(ASPROUNIAO), Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Flor da Serra (APROFLOE), Associação de Pequenos Produtores Rurais Nova Vida (APRONVIDA) para melhorar a infraestrutura desta entidades entidades.

A deputada Rosangela Donadon fez questão de agradecer aos chacareiros por acreditar em seu trabalho e garantiu que vai trabalhar para que esses recursos sejam disponibilizados o mais rápido possível.

“Acredito que o homem do campo tenha que permanecer no campo, mas com qualidade de vida e condições para trabalhar e viver com dignidade, e é por isso que tenho trabalhado. Fico feliz em trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos produtores rurais que trabalham diariamente pelo desenvolvimento de Rondônia”, disse a deputada.