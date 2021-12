Com recurso de quase R$ 600 mil de emenda parlamentar individual do deputado Ezequiel Neiva, o distrito de Rondolândia, no município de Corumbiara, contará com uma sede esportiva referência para toda a região, com barracão, vestiários masculino e feminino, cozinha e iluminação em led. O projeto será construído na Associação de Esportes São Francisco (Assofran), na linha Terceira Eixo.

O deputado Ezequiel Neiva destaca que o recurso, no valor de R$ 598 mil, está na conta da Assofran para a contratação da empresa que fará a construção da sede esportiva. O parlamentar afirma que o projeto beneficiará também esportistas dos municípios de Cerejeiras, Colorado do Oeste, Pimenteiras e Cabixi.

De acordo com Ezequiel Neiva, o projeto da Assofran será referência em todo o Cone Sul do Estado. “É um projeto diferenciado. Uma vitória não apenas para Rondolândia e Corumbiara, mas também para toda a região”, destacou o parlamentar.

Presidente da Assofran, Sebastião Ferreira da Silva, o popular Tião, disse que a efetivação da transferência do recurso é uma batalha vencida. “Muitos que não acreditavam agora estão aplaudindo o deputado Ezequiel Neiva, afirmou Tião ao ressaltar que pretende realizar torneios e campeonatos com times de toda a região.