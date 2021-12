O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) esteve no município de Vilhena, na manhã desta terça-feira (07/12) e participou da cerimônia de entrega de mil toneladas de calcário a produtores rurais do município. O produto, solicitado em parceria conjunta pelo deputado e prefeitura, foi disponibilizado pelo Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri).

O evento foi organizado pela Secretaria Municipal de Agricultura (Semagri) e pela Empresa Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Em discurso, Luizinho Goebel também destacou que em 2022 destinará mais recursos para a zona rural. “Estamos entregando hoje mil toneladas, mas já fica aqui meu compromisso de destinar quatro mil toneladas em 2022 para atender quem mais precisa. Moro há cerca de 40 anos e nunca vi o governo e a prefeitura fazendo tanto pelo produtor rural. É um momento sem igual. A Prefeitura está comprando R$ 6 milhões em máquinas, investindo em diversos programas e fazendo uma revolução com nosso apoio. Aproveitem e não saiam do campo. O progresso está aí”, disse o deputado.

O programa do Governo de Rondônia, visa melhorar a qualidade do solo, alavancar a produção no Estado e fortalecer a renda do produtor. Com a entrega gratuita do calcário, áreas degradadas serão recuperadas para produção leiteira e cultivos da agricultura familiar.

Participaram do evento os prefeitos de Vilhena, Eduardo Japonês (PV), Lisete Marth (PV) de Cerejeiras, Corumbiara, Leandro da Saúde (PSB), Colorado, Professor Ribamar (União Brasil), Cabixi, Izael Dias (PP), o Secretário de Estado de Agricultura, Evandro Padovani, o deputado estadual Luizinho Goebel (PV), o gerente regional da Emater no Cone Sul, Cleverson Oliveira, o secretário municipal de Agricultura e Obras, Marcelo “Boca”, produtores rurais, secretários municipais e representantes de diversas associações de agricultura familiar.