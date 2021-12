Acidente aconteceu na noite de terça-feira, 7, na Rua Gonçalves dias, no centro de Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista de um carro BMW/Active de cor branca com placa de Cuiabá, trafegava pela Avenida Alfredo Fontinelli, sentido Porto Velho, quando perdeu o controle de direção e bateu violentamente contra a parede de um posto de combustível, na esquina da Rua Gonçalves dias com a Avenida Liberdade.

Testemunhas relatam que ouviram um carro acelerado em alta velocidade e logo após um grande estrondo. No impacto, o veículo ficou com frente totalmente destruída.

Não há informação sobre o estado de saúde condutor. Ele teria se recusado a fazer o teste do bafômetro.

A Polícia Militar de Trânsito registrou a ocorrência.