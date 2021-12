O Advogado e Doutor em Direito, Professor Bruno Valverde, vai comandar o Departamento de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) pelos próximos 2 anos.

Com a carreira consolidada e de grandes conquistas na advocacia e no meio acadêmico o Dr. Bruno Valverde terá sob seu comando no departamento mais de 30 professores, dentre eles advogados, procuradores, juízes e promotores que também lecionam e aproximadamente 500 alunos que cursam o curso de Direito.

Nascido em Londrina/PR e egresso da PUCPR, o advogado vem se destacando no Estado pela forte atuação na advocacia pública, atendendo grandes personalidades do mundo político e empresarial.

Além disso, Bruno Valverde é Presidente da Comissão de Ensino Jurídico da OAB/RO, membro da comissão nacional de Educação Jurídica do Conselho Federal da OAB e Avaliador dos cursos de Direito do MEC/INEP.

Juntamente com o advogado, foi eleito para a vice chefia o renomado Professor e também doutor, Marcus Vinicius Rivoiro, professor com carreira consolidada no Estado e reconhecido nacionalmente.