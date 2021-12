No final da tarde de quarta-feira, 08, acidente envolvendo um carro e uma motoneta aconteceu no centro de Cacoal.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o acidente envolveu uma motoneta Honda Biz de cor preta e um carro Toyota Corola.

No momento da colisão a motociclista seguia pela Avenida Dois de Junho quando o motorista do que seguia pela Rua Duque de Caxias teria avançado a preferencial e provocado o acidente.

Com a força do impacto, a motoneta teve a frente destruída, a condutora sofreu escoriações pelo corpo e uma fratura no braço. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Heuro.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e fez o registro da ocorrência e logo após os veículos foram retirados do local.