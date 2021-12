COMENDA DA MAÇONARIA

Em Cacoal/RO, no último dia três, na Loja Maçônica O Samaritano participei como convidada da homenagem ao professor NELSON RANGEL SOARES FILHO que recebeu o título de Grande Benemérito do Ensino Superior de Rondônia da Academia Maçônica de Letras de Rondônia – AMLRO, sediada em Porto Velho/RO. O agora Comendador Nelson Rangel Soares Filho – IMORTAL que ocupa a Cadeira Nº 17, é presidente do Instituto Guarda Mirim de Cacoal desde 2000, graduado em Pedagogia em 1990, especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior em 1997, desde 1994 é docente na UNESC, na época FEC – Faculdade de Educação de Cacoal, em várias disciplinas de diversos cursos e modalidades, também foi secretário municipal de educação na gestão 2002 a 2008. Na foto o homenageado ao lado da esposa profª Sirlei Ues Rangel Soares e dos filhos advogados Luana Rangel Soares e Nelson Rangel Soares, que junto com o também Venerável Tiago Manginelli presidiram a cerimônia, e do diretor do IFRO Campus Cacoal/RO, profº Davys Sleman de Negreiros, eminente acadêmico da AMLRO, que representou o presidente profº Dr. Carlos Alberto Paraguassu Chaves na entrega do título.

HOSPITAL DO AMOR

Em Ji-Paraná/RO, no último dia três, foi inaugurado o primeiro CENTRO DE DIAGNÓSTICO E PREVENÇÃO DO CÂNCER DE RONDÔNIA, fruto de emendas parlamentares da deputada federal Silvia Cristina no total de R$ 32.600 milhões. Na foto Dr. Raphael Luiz Haikel Jr da Fundação Pio XII, deputado federal Welliton Prado, presidente Henrique Prata do Hospital do Amor de Barretos/SP, deputada federal Silvia Cristina, senador Acir Gurgacz e a esposa Ana Maria Cardoso Gurgacz e as médicas Elizângela Rodrigues de Oliveira e Deborah Dadalto Guimarães Zarro do Hospital do Amor de Ji-Paraná.

AGROPECUÁRIA MARAVILHA

SIPAGUITO mascote da SIPAG visitou recentemente a AGROPECUÁRIA MARAVILHA em Cacoal/RO, comércio cooperado da SICOOB FRONTEIRAS da Rua São Luiz. Na foto os gerentes geral Edvaldo Rodrigues e de PJ Caio Cesar Matos Cardoso foram recepcionados por Eduardo Odorisi e um colaborador da tradicional agropecuária.

CASA & DECORAÇÃO

Em Cacoal/RO, na elegante CASA & DECORAÇÃO a farmacêutica e bioquímica Daniela Zuntini da Pró-Fórmula recepcionada pelo sócio proprietário Otávio Foli da tradicional loja de móveis e decoração, que está com imperdível promoção BLACK CHRISTMAS.