O Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, Hospital de Amor, foi inaugurado na sexta-feira, dia 03, em Ji-Paraná.

A estrutura tem mais de 2 mil metros de área edificada, além do espaço humanizado: ‘Bosque de Amor’, construído pela CrediSIS JiCred.

Inicialmente, cerca de 60 colaboradores vão atuar no centro, que possui equipamentos para realização de ultrassonografia, mamografia, raio-x, quimioterapia, radioterapia e ressonância magnética. Exames laboratoriais também serão feitos no local. O investimento para construção do hospital foi de R$ 32,6 milhões, uma verba parlamentar destinada pela deputada federal Sílvia Cristina, que anos atrás enfrentou um câncer e conheceu de perto a realidade de quem precisa do tratamento.

A CrediSIS JiCred também é parceira desse projeto e investiu R$ 125 mil na construção de um espaço humanizado, que foi batizado de ‘Bosque de Amor’. “Desde o início a diretoria da CrediSIS JiCred abraçou esse projeto, e isso é uma demonstração de que vocês ( CrediSIS JiCred), não estão no mercado apenas pelo financeiro, estão comprometidos com o social. O centro de prevenção de Ji-Paraná é o único do Brasil, que tem esse espaço humanizado, graças a CrediSIS”, destacou Silvia Cristina.

O espaço é uma área verde onde foram plantadas árvores frutíferas típicas da nossa região, além de toda uma estrutura que vai proporcionar conforto para as pessoas que precisarem de atendimento no hospital.

“Nós sabemos que as pessoas que passarem por aqui estarão enfrentando um momento difícil, por isso a CrediSIS JiCred resolveu investir em um espaço que fosse trazer um pouco de paz e tranquilidade aos pacientes. Esperamos que esse Bosque de Amor seja um local para renovar as esperanças”, disse Arlindo Butzke, diretor de negócios da CrediSIS JiCred.

E esperança é algo que a Terezinha Simone, de 47 anos, considera fundamental na luta contra o câncer. Ela é moradora de Vale do Paraíso e faz tratamento oncológico desde 2018. “Eu fico feliz de ver uma área como essa aqui no hospital, está lindo e vai ficar mais bonito ainda quando as árvores crescerem. Realmente é um espaço com muito verde e verde é a cor da esperança”, destacou Terezinha.

O Bosque do Amor começou a ser construído há 60 dias, e ainda está sendo aperfeiçoado. A expectativa da CrediSIS JiCred é avaliar quais melhorias ainda podem ser implementadas e executá-las, para que, de fato, seja um espaço de humanização.

“Nosso desejo é que as pessoas sintam paz ao pisar aqui nesse bosque. Que se sintam acolhidas. Fizemos isso com muito amor e cumprindo o sétimo princípio do cooperativismo que é o interesse pela comunidade, nosso bem comum é a comunidade, então sempre estaremos desenvolvendo ações que gerem benefícios a todos”, explicou Sérgio Milani, presidente da CrediSIS JiCred.