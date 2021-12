O Promotor de Justiça Pablo Hernandez Viscardi, titular da 6ª Promotoria de Justiça de Vilhena – Curadoria do Meio Ambiente e Urbanismo – recebeu a Medalha do Mérito do Batalhão Ambiental, concedida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel Alexandre Luís de Freitas Almeida, em reconhecimento aos valorosos serviços prestados ao batalhão ambiental, no cone-sul do Estado.

Para o Promotor, toda homenagem é motivo de júbilo e satisfação, mas essa foi mais que especial. “Esta honraria, em específico, ficará não só exposta no meu gabinete, mas certamente levarei o simbolismo do ato para toda minha vida, já que oriunda de uma instituição ímpar e de destaque no cenário da tutela ambiental, sobretudo da nossa importantíssima Floresta Amazônica”.

O Promotor Pablo Hernandez Viscardi agradeceu a parceria com o Batalhão Ambiental, a valorosa contribuição da instituição e todos os seus integrantes e enalteceu o trabalho incansável que o Ministério Público, por meio da Promotoria do Meio Ambiente, realiza em defesa das riquezas naturais do Estado, por meio de ações que buscam sempre proteger o patrimônio intergeracional e universal chamado Floresta Amazônica.

Pablo Hernandez Viscardi está na Promotoria do Meio Ambiente desde 2012, e em maio deste ano assumiu também a coordenação do Grupo de Atuação Especial Meio Ambiente, Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural – GAEM.