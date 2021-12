Depois de ter sido chamado de “mentiroso” pelo prefeito de Cacoal, o vereador Corazinho (MDB) usou suas redes sociais para rebater o prefeito.

A polêmica gira em torno de suposta propostas de Adailton Fúria (PSD), em reajustar a tarifa de cobrança pelo fornecimento de água na cidade.

Segundo Corazinho, após a publicação da matéria do EXTRA DE RONDÔNIA ,ele esteve na sede do SAAE da cidade, acompanhado pelo vereador Paulo Henrique (PTB), ocasião em que ambos conversaram com o presidente da autarquia, Thiago Tezzari, confirmando que uma equipe do que denomina “Associação da Companhia de Água” esteve reunida com vereadores no plenarinho da Câmara na última reunião das comissões da Casa, ocasião em que foi tratada a questão de proposta de reajuste de 24% na tarifa.

“Jamais seremos disseminadores de fake news ou mentirosos”, afirma o vereador na postagem, que conta com um vídeo para reforçar a mensagem.

Adailton Fúria ainda não se manifestou acerca das declarações de Corazinho.

