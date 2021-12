Acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 10, na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor trafegava com um carro Ford New Fiesta, de cor branca pela Avenida 1705, quando aproximadamente 100 metros após passar o semáforo perdeu o controle de direção e bateu numa árvore.

Apesar do forte impacto, o motorista não se machucou. Ele fez o teste do bafômetro, no qual apontou 1.11 de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Diante do fato, o motorista foi conduzido para a delegacia de Polícia Civil.