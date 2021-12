Foi identificado o homem que morreu junto com o filho na manhã desta sexta-feira, 10, num trecho da BR 364, a cerca de 10 km da cidade de Ji-Paraná. Ele estava num carro e viajava com o filho a bordo, quando aconteceu a fatalidade.

Segundo a publicação do site Ariquemes 190, as vítimas são o empresário Fabrício Ecco, 35 anos, proprietário do Instituto Miguel Tomé Shopping do Groomer Distribuidora Pet, e o filho dele, Kauã, um garotinho de apenas 07 anos. Os dois moravam na cidade de Ariquemes.

Testemunha do acidente disse que carro baixo foi ultrapassar numa faixa continua achando que dava tempo, quando surgiu um caminhão da Amaggi, que já anda em velocidade reduzida. O carreteiro ainda tentou ‘limpar’ pra não bater. O carro vinha em alta velocidade e não deu tempo”.

