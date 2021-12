Um sistema computacional com algoritmo de inteligência artificial elegeu Vilhena como a melhor cidade de Rondônia no quesito “Infraestrutura e Mobilidade Urbana” e colocou ainda o município entre as 79 “cidades excelentes” do país.

O programa, desenvolvido pelo Grupo Bandeirantes nacional e o Instituto Aquila, analisou 41 indicadores de todos os 5.570 municípios do país e deu notas automáticas analisando cinco áreas de desenvolvimento. Vilhena agora representará Rondônia, junto de Santa Luzia D’oeste e Jaru, na premiação nacional, em Brasília.

O diploma de reconhecimento foi entregue ao prefeito Eduardo Japonês e à vice-prefeita Patrícia da Glória. Em reportagem veiculada em nível nacional, o prefeito comentou o prêmio. “Vilhena hoje é uma das grandes cidades do Estado de Rondônia, e é uma cidade referência. Conta com vários investimentos, reforma dos postinhos de saúde, em breve novo hospital, reforma de escolas, climatização da rede municipal de ensino, 17 programas da Assistência Social, bem como a obra mais importante do município, que é o saneamento básico e ampliação da rede de água, com investimento de quase R$ 100 milhões. Ficamos muito felizes de receber o prêmio e também nos mostra a responsabilidade que temos em mãos”, explica.

A análise automática pelo computador considerou os dados públicos disponíveis em todas as cidades dentro de cinco áreas: (1) eficiência fiscal e transparência, (2) educação, (3) saúde e bem-estar, (4) infraestrutura e mobilidade urbana e (5) desenvolvimento socioeconômico e ordem pública. No quarto item, Vilhena ficou em primeiro lugar no Estado. Na soma geral das notas, Vilhena está em segundo lugar no ranking das 53 cidades, atrás apenas de Santa Luzia D’Oeste.

A vice-prefeita Patrícia da Glória, também falou à rede Bandeirantes e demonstrou sua felicidade em participar da transformação do município. “Nossa cidade é exemplo em muitas áreas e gostaria de agradecer ao instituto e à televisão por terem feito essa pesquisa isenta, através de dados que estão aí, para todos verem, sem direcionamento. Essa avaliação imparcial nos deixa ainda mais contentes em saber que estamos tão bem no cenário local e nacional”, assegurou.

Haverá evento em Brasília com os 79 representantes, três de cada estado mais o Distrito Federal, para premiação das 3 melhores cidades do Brasil em cada pilar, considerando sua categoria populacional filtradas na etapa estadual. De acordo com o instituto, os 18 vencedores das categorias ganharão troféus e os demais receberão medalhas alusivas ao destaque em âmbito nacional.