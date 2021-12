Uma comissão de servidores e representantes dos sindicatos representativos do funcionalismo municipal pediram uma reunião às pressas com a Câmara Municipal de Porto Velho para cobrar a intervenção do Legislativo no cumprimento do pagamento do abono natalino dos professores municipais pela Prefeitura.

O prefeito Hildon Chaves simplesmente suspendeu o pagamento do rateio do FUNDEB, no valor de R$ 2.800,00. A reunião teve a participação dos vereadores Everaldo Fogaça (Republicanos), Aleks Palitot (PTB), Edwilson Negreiros (PSB) e Ellis Regina (Podemos) que representam também comissões temáticas do Legislativo.

A reunião não foi amistosa e o presidente Edwilson Negreiros se retirou do Plenarinho após não concordar com a fala do vereador Everaldo Fogaça ao prefeito. Fogaça disse que Hildon Chaves não “faz nenhum favor aos professores” ao ratear o dinheiro do Fundeb com os educadores.

“Ele agiu com arbitrariedade e poderá ser responsabilidade por não cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal”, disse o vereador durante seu pronunciamento no plenário a um grupo de professores.

Fogaça ainda disse que o prefeito ainda vai tentar jogar os servidores contra os vereadores para justificar a suspensão.

A vereadora Ellis Regina, o vereador Aleks Palitot e Isaque Machado estão neste momento tentando uma reunião de emergência com o prefeito para demovê-lo da decisão de suspender o abono natalino.

