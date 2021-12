O deputado estadual que faz parte da bancada do Cone Sul na Assembleia Legislativa esteve na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que falou de suas ações e também revelou para qual partido pretende migrar a fim de tentar obter outro mandato.

Ezequiel Neiva destacou investimentos que ocorreram na região nos últimos tempos através de emendas de sua autoria, cobrindo demandas em todas as cidades da região, nas mais diversas áreas.

A produtividade do parlamentar é considerada pela população sulista como incontestável, e o encaminhamento de recursos para áreas de saúde, educação, segurança, esporte, cultura, infraestrutura e setor produtivo estão aí para todos conferir.

Vilhena recebeu investimentos em parques infantis, construção de quadras esportivas, containers para coleta seletiva de resíduos, reformas de escolas, projeto de robótica para estudantes, e melhorias nas instalações da Polícia Militar. Tudo isso já em processo de execução ou de licitação.

Em Chupinguaia o quartel da PM está sendo totalmente reformulado, graças às verbas encaminhadas através do mandato de Neiva.

Colorado do Oeste recebeu asfalto, equipamentos para o centro cirúrgico, quadra de grama sintética, iluminação pública e recursos para associações de produtores.

Para Cabixi, foram destinados recursos a fim de recuperar a pavimentação das ivas urbana com lama asfáltica, além de dinheiro para iluminação pública.

Cerejeiras foi contemplada com drenagem profunda em duas ruas importantes da área urbana, investimentos em associações de produtores, e asfalto no Bairro Primavera, pois o deputado estabeleceu parceria com os senadores Confúcio Moura e Marcos Rogério para um grande aporte de verbas destinadas a tal fim.

Ezequiel também trabalhou para viabilizar, junto com outros integrantes da bancada, o Programa Tchau Poeira no Bairro Floresta, obteve recursos para investimentos na APAE, e destinou dinheiro para melhorias no setor de saúde.

Fechando a região, ele também alocou verbas para construção de pontes e instalação de tubos armcos em várias vicinais, e destinou recursos para a construção de uma grande área de lazer e prática esportiva no distrito de Rondolândia, na 3ª eixo.

O deputado também anunciou que toda a região do Cone Sul será beneficiada com uma obra de grande impacto, que será executada a partir de março do próximo ano: a pavimentação de cinco lotes da chamada “Estrada do Boi”, com asfalto de qualidade e adequado para suportar a demanda da rodovia, num trecho de 95 quilômetros.

Mudando de assunto, ele revelou qual será seu destino em termo partidários a fim de tentar oportunidade de concorrer a outro mandato: o deputado está confirmado para aderir ao União Brasil, ingressando no grupo de influência do atual governador Marcos Rocha, “que tem sido nosso parceiro tanto na liberação de recursos, quanto na atenção a outras demandas que encaminhados à sua administração”.