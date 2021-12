O Presidente da Câmara de Vilhena, Ronildo Macedo (PV), em contato com o Extra de Rondônia, informou a convocação de coletiva com a imprensa local, que ocorrerá nesta segunda-feira, 13, às 11h, na sala de reuniões da presidência na Casa de Leis.

Ele anunciou rebater as declarações do prefeito Eduardo Japonês (PV) com relação ao vídeo divulgado na tarde deste sábado, 11, comentando a respeito do rateio do Fundeb, que seria destinado para os profissionais de Educação do município.

Contudo, questionado pelo site sobre as declarações do prefeito, Macedo disse que a prefeitura não teve planejamento para lidar com a questão.

“Em 3 anos de mandato, não fez nada pela Educação. Agora vem falar em estruturar as escolas. Todas as unidades educativas estão com problemas físicos e estruturais. Não é o primeiro ano de mandato dele para tentar justificar. Em 2019, nós, vereadores, colocamos R$ 600 mil na prefeitura, fruto da economia da Câmara, para implantação de subestações de escolas, que até hoje não foi executado”, esclareceu o presidente do Legislativo.