“Ninguém vai ficar rico com uma ínfima participação no rateio do Fundeb. A questão não é econômica, mas de dignidade. Os profissionais da educação foram seguidamente espoliados com o home office, tiveram seus lares de uma hora para outra transformados em oficinas de trabalho, portanto, merecem ser compensados e indenizados por isso”.

Com essa declaração em vídeo, postado nas redes sociais nesse domingo, 12, a deputada estadual Rosangela Donadon manifestou seu apoio à luta dos professores vilhenenses pelo rateio além do mínimo de 70% do Fundeb, bem como sua solidariedade aos vereadores que vêm sendo atacados pelo prefeito Eduardo Japonês (PV), após terem votado de maneira independente na apreciação da matéria na Câmara Municipal (leia mais AQUI).

Segundo a parlamentar, o rateio além do mínimo obrigatório de 70%, dinheiro público que o prefeito queria gastar com edificações e outros bens, teria na verdade natureza indenizatória e não remuneratória, sendo um direito inquestionável dos professores municipais.

Rosangela também manifestou seu repúdio à perseguição feita pelo prefeito aos profissionais da educação, com ataques à pessoa da vereadora Vívian Repessold. “Ele faz questão de atacá-la nominalmente porque ela é professora, mas a decisão foi de todos os vereadores que não concordaram em fazer do Poder Legislativo um puxadinho da Prefeitura; eu me solidarizo com os vereadores de Vilhena que votaram de forma independente, são nossos colegas, são parlamentares como eu, e é inadmissível que tenham sua honra atacada em razão de sua sensibilidade para com o momento que os professores de todo o país atravessam”, observa.

Confirmando seu compromisso com a qualidade da educação e melhoria das condições das escolas, Rosangela Donadon destinou recursos da ordem de R$ 1 milhão, para serem aplicados nos estabelecimentos de ensino de Vilhena, por meio dos conselhos escolares. “Quem sabe as reais necessidades das escolas é quem trabalha na ponta e vive o dia a dia escolar”, afirmou a deputada.

A parlamentar acatou o pedido feito nesse sentido pela vereadora Vívian Repessold. “Sempre me dispus a ouvir as pessoas que têm conhecimento de causa e traçam sua trajetória com compromisso social; e essas são características que reconheço na pessoa da vereadora Vívian”, afirmou Rosangela.

Segundo ela, não é concebível, no atual momento de recuperação social e econômica, querer dar prioridade a investimentos imobiliários milionários no uso do dinheiro do Fundeb, como pretendia o prefeito Eduardo Japonês. “Obras se fazem com previsão orçamentária própria, até porque normalmente implicam mais de um exercício. Os vereadores de Vilhena decidiram com civismo, posicionando-se em defesa da Educação, portanto pensando nas gerações futuras, por isso têm o meu inteiro apoio neste momento”, finalizou.