Nesta madrugada de domingo, 12, dois homens entraram em luta corporal por uma suposta dívida, em Colorado do Oeste.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia e imagens de um vídeo que circula nas redes sociais, a desavença teria acontecido no pátio de um posto de combustível no centro da cidade.

Um dos envolvidos seria menor de idade, além da dívida, o adolescente no detalhe de camiseta preta, acusava o opositor de ser X-9, ou seja, “cagueta” linguagem do mundo do crime para quem entrega alguém para a polícia.

Não há informações que a polícia foi chamada nem que o outro rapaz precisou ir para o hospital já que levou muita “porrada” do adversário.