De uns dias para cá moradores ribeirinhos e pessoas que circulam pelo Rio Guaporé, em Cabixi, próximo a Vila Neide estão assustados com a grande quantidade de peixes mortos flutuando nas águas.

A reportagem do Extra de Rondônia foi buscar explicações para o ocorrido, e obteve esclarecimentos técnicos com Jenifer Coutinho, Gestora Ambiental, Auditora Ambiental e Especialista em Gestão de Recursos Naturais.

Em primeiro lugar ela tranquilizou a população acerca do caso, esclarecendo que muito provavelmente o fato ocorrido tem causas naturais, e não significa que há algum problema externo afetando o rio ou sua fauna.

Jenifer explica que “devido a chuvas intensas a água de enxurrada que vai para lagos e rios provoca uma redução do teor de oxigênio na água, fenômeno conhecido como ‘decoada’, que tem portanto origem natural”.

A situação ocorre “quando as águas dos rios extravasam para as áreas da planície que secaram durante a estação seca e agora, na estação chuvosa, estão com muita vegetação e matéria orgânica. Quando isso acontece, pode ocorrer a morte de toneladas de peixes devido a falta de oxigênios água”, detalhou a técnica, que acrescentou que este fenômeno também pode ocorrer também em Lagos e lagoas.

Apesar de neste caso específico as causas sejam quase que certamente naturais, sem indícios de contaminação, Jenifer afirma que a poluição pode sim causar mortandade de peixes, por isso é preciso ficar atento a situações do gênero e sempre que acontecer algo fora do comum procurar informar as autoridades.

Finalizando, ela ressalta que não se deve usar esses peixes para alimentação humana, deixando-os na água para que os outros animais da cadeia alimentar se encarreguem de consumir.

