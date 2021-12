Em tempos difíceis, de isolamento social, de doença e incertezas, onde a pandemia da Covid-19 fez tantas vítimas em todo o mundo, a Fé em Deus se tornava o alimento que sustentaria e guiaria nas dificuldades, quando tudo parecia perdido.

E para levar essa fé e força até aos aflitos, e o socorro espiritual e social, as Igrejas e servos do Senhor, se tornaram instrumentos ainda mais importantes na sociedade.

Reconhecendo o grande apoio e assistencialismo oferecido pelas Igrejas junto à população rondoniense, o Deputado Estadual Alex Silva (Republicanos), propôs a Sessão Solene realizada na Assembleia Legislativa de Rondônia, para homenagear as Igrejas Evangélicas pelas atividades desenvolvidas durante a pandemia da Covid-19, pois, mesmo sofrendo com a determinação de decretos municipais e estaduais e impossibilitados de realizar seus cultos, os templos religiosos estavam lá, enxugando as lágrimas daqueles que perdiam seus entes queridos para o coronavírus, dando uma palavra de fé, vida e superação às pessoas que chegavam completamente desorientadas e tomadas pelo pânico, medo da morte, buscando o socorro espiritual e emocional, pois travavam uma luta contra a depressão, a ponto de quase desistir da vida cometendo o suicídio.

As Igrejas mostraram, mais uma vez, que são o braço direito do Estado, pois além do auxílio espiritual, foram essenciais e indispensáveis no apoio às famílias mais carentes através de ações sociais, e mesmo tendo suas portas completamente fechadas por dias foram às ruas e comunidades, levando cestas básicas, roupas, e ainda prestaram assistência em hospitais, centros de recuperação, abrigos, etc.

A cerimônia foi prestigiada por mais de 500 pessoas, entre líderes espirituais, fiéis e autoridades políticas, e cerca de 200 denominações religiosas receberam o reconhecimento, além de entrega de Medalha do Mérito Legislativo in memoriam, entregues aos representantes do Pastor Tobias Ferreira da Silva (Igreja Mafav) e do Vereador e Pastor Edesio Fernandes (Igreja Universal). Ainda abrilhantaram a sessão, as apresentações do Ministério de Louvor da Igreja do Porto, o coral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, os louvores cantados pela Missionária Mônica Melo, dança estilo livre, e vídeos sobre o protagonismo das Igrejas na pandemia, e in memoriam de lideranças evangélicas.

“A Igreja é, e sempre será essencial para o Estado e para o nosso povo. Consideramos a enorme importância da assistência oferecida pelas Igrejas, não só com doações de cestas básicas, roupas, etc, mas acima de tudo, pelo apoio espiritual dado à população”, afirmou o parlamentar.

Participaram da solenidade compondo a mesa, juntamente com o proponente deputado Alex Silva, o presidente da ALE/RO, deputado Alex Redano (Republicanos); o deputado federal Léo Moraes (Podemos); o representante da Polícia Militar, Cel PM Alexandre França; o representante do Corpo de Bombeiros, Maj BM Mário Vergotti; o presidente do Conselho de Ministros e Pastores Evangélicos de Porto Velho (Comep), pastor Francisco Malaquias, bispo Ricardo Alexandre da Silva; apóstola Maria do Socorro Palheta (Igreja Shekinah); pastor e vereador Vandereli Silva(Republicanos); e missionária Mônica Melo (Unigrejas).