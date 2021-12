Três alunos da Cooperativa Educacional de Vilhena (Coopevi) venceram a etapa regional do concurso cultural “Cooperativismo: uma forma de viver 2021” realizado pelo Instituto Sicoob.

Amanda Barros Guimarães Ferreira e Pedro Henrique Lobianco, do 5º ano, ganharam na categoria redação, e Ana Lúcia S.

Simonatto, do 3º ano, ganhou na categoria desenho. Cada um dos estudantes recebeu um tablet e as professoras Joseli Pagani e Taynara Bortolato Mazuco R$ 1 mil cada. Os prêmios foram entregues na quinta-feira, 2 de dezembro.

Na etapa local, além dos alunos premiados se classificaram para competição Nicole Puchori de Melo e Stéphany G.B. Soares com desenhos, e Luana Favero Araújo com redação. As estudantes foram presenteadas com um kit escolar.

Já na etapa nacional, onde concorreram os ganhadores da etapa regional de todo o Brasil, as vencedoras foram Isadora Leite Chaves, de Natal (RN), e Giovanna Carvalho da Cruz, de Belo Oriente (MG) que receberão como prêmio um notebook, os professores um curso de até R$ 3 mil e a escola um aparelho data show e uma caixa de som.

O concurso cultural do Instituto Sicoob selecionou os melhores desenhos e redações dos alunos do 3° e 5º do fundamental I, e movimentou escolas de todo o País. O programa busca fomentar cidadãos mais conscientes e responsáveis, fortalecendo a cultura do cooperativismo.