Para muitos, a época de férias está chegando. Ao final de um ano de trabalho, envolvido com pressões e incertezas, todos merecemos alguns dias de descanso, repouso físico e relaxamento.

No período de férias, a maioria exclui da agenda todo assunto relacionado com serviço. As tensões do trabalho afetam e influenciam a todos, independentemente do grau de estabilidade emocional de cada um.

Particularmente, e pela natureza de meu trabalho, gosto de usar minhas férias, para idealizar projetos novos para as empresas onde trabalho, explorando novos produtos, serviços e/ou negócios. Minha mente trabalha firme. Isso é um desafio prazeroso. E não raras vezes volto das férias com boas ideias, animado e motivado, pela graça de Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias da economia brasileira ou das empresas onde atuo.

Um amigo trabalhava na área de planejamento financeiro de uma grande empresa nacional. No final de cada ano sua empresa projetava, em detalhes, suas operações para o próximo ano. Toda a diretoria era envolvida. Eles imaginavam três diferentes cenários, com distintos níveis de produção e vendas. E para cada cenário eram projetadas a produção e vendas (física e em reais), os custos, as despesas, os tributos e o lucro mensal e anual. De igual forma, eram calculados o capital de giro, o fluxo de caixa e os principais indicadores econômico-financeiros.

Amigo empresário ou administrador, você conhece alguma empresa que faz isso? Você gostaria de introduzir essa metodologia na sua organização? Você dispõe de dados e informações, corretos e atualizados, de forma a permitir fazer esse planejamento?

Gostaria de desafiá-lo a pensar nessa possibilidade. Isso é perfeitamente possível. Não se assuste; não diga que isso é impossível; não diga que a diretoria não está preparada para um desafio desses!

Ouse acreditar; ouse inovar; ouse sair da rotina; ouse realizar um trabalho técnico nunca feito. Não se deixe influenciar pelo tamanho de sua empresa, nem por ser uma organização familiar; nem pelas horas que você gastará estabelecendo premissas e reunindo os números.

Qualquer empresa pode fazer um trabalho desses; deixe-se conduzir pelo bom senso; pelo seu conhecimento do negócio; pela sua experiência obtida nos anos recentes. Isso se aplica à empresas industriais, comerciais ou prestadoras de serviço. Tal estudo independe se a empresa tem tamanho médio ou não, se foi constituída há poucos anos ou é antiga… Tudo isso não faz diferença alguma para quem está na coordenação desse projeto.

Você não precisa contratar terceiros. Apenas reúna seu financeiro, contador e responsável pelas vendas. Imagine começar o ano novo, com três opções de vendas, estoques, lucro e caixa. Isso seria fantástico e pode ser feito internamente. Só depende de sua visão e profissionalismo. Aproveite suas férias para pensar nisso. O poeta brasileiro escreveu: “Ainda não se ergueram as barreiras que digam ao homem: daqui não passarás!” Você que é competente, trabalhador e ousado, encare o desafio. Pense nisso enquanto lhes digo até a semana que vem.