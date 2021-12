A Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Alto Paraíso promoveu na sexta-feira, 10 a formatura do curso de Corte e Costura contratado com o SENAI de Ariquemes, o qual capacitou 20 alunas para o mercado de trabalho no setor têxtil.

O curso foi aplicado pela professora Ronilda Franco, que destacou o empenho das estudantes, assim como o fato de praticamente não ter havido evasão.

O prefeito de Alto Paraíso João Pavan, a secretária municipal de Assistência Social Tereza Pavan e a esposa do vice-prefeito Marli Gabaldo, participaram da cerimônia, que também contou com a presença da coordenadora de educação do SENAI, Carla Viviane Nunes, e da diretora do SENAI de Ariquemes, Ângela Cristina Candelorio Bim.

Segundo Ronilda, o curso foi composto por 100 horas/aula, ministradas em seis semanas, com as atividades acontecendo nas sextas-feiras e aos sábados. As alunas, com idades variadas, aprenderam técnicas que vão desde a criação de modelos ao acabamento, passando pelo corte de tecido e costura. “O aproveitamento foi enorme, com recorde de peças produzidas ao longo da capacitação, e algumas das alunas começaram a produzir produtos para venda ainda ao longo do curso”, destacou a professora.

Ao todo, foram produzias 120 peças pelas alunas, sendo que várias delas eram conjuntos de duas. Ronilda não têm duvidas que várias das estudantes já estão plenamente aptas ao mercado de trabalho, e todas elas dispõe de plenas condições de atender suas necessidades pessoais e familiares quanto a criação e confecção de diversos tipos de peças de vestuário. “Sem contar que elas aprenderam técnicas diferenciadas para aplicação de pedraria e outros recursos”, frisou.

Por sua vez, a diretora do SENAI ressaltou a dedicação das alunas, assim como o interesse do Município em contratar este e outros cursos da instituição, investindo recursos para melhorar de forma direta as condições de vida das pessoas. “É uma grande oportunidade que o prefeito de vocês lhes proporcionou, pois isso é raro, uma vez que muitas administrações não priorizam iniciativas desse gênero”, disse Ângela às formandas.

A secretária municipal de Assistência Social parabenizou às formandas pela dedicação e pela qualidade das peças produzidas, as quais serão encaminhadas para doação à famílias atendidas pelos programas sociais da cidade. Tereza Pavan se comprometeu em trazer novos cursos para à população, e confirmou que já estão contratados com o SENAI treinamentos em confecção de lingerie, marcenaria e para pedreiro de alvenaria. “Estamos investindo na formação de profissionais, tendo como meta estabelecer mecanismo de geração de renda e melhoria de vida”.

Marli Gabaldo, esposa do vice-prefeito Everaldo Gabaldo, destacou a importância da parceria entre a Assistência Social e o SENAI nesta iniciativa, parabenizou as alunas pelo interesse e dedicação ao curso, e agradeceu ao prefeito pelo trabalho desempenhado em prol da população.

Finalizando, o prefeito João Pavan reiterou que seu compromisso é com as pessoas de Alto Paraíso, e disse que momentos como esse, “quando a gente vê o brilho nos olhos das pessoas por terem conquistado algo importante em suas vidas, e o ensino é algo desse gênero, compensa todas as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia da administração e me faz ter certeza que fiz a escolha correta quando resolvi enfrentar o desafio de ser prefeito. Minha recompensa é a felicidade de vocês todos, e a certeza que estamos avançando enquanto sociedade”.

A cerimônia foi encerrada com entrega de lembranças aos participantes e uma confraternização, realizada em ambiente cujo trabalho de decoração foi doado pela empresa Vivi Noivas.