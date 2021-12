De acordo com o deputado Cirone Deiró, o pioneirismo de homens e mulheres que se uniram para iniciar os trabalhos de evangelismo impactaram a vida de milhares de pessoas que foram alcançados pela pregação da Palavra de Deus, ao longo dos últimos 50 anos. “Se considerarmos que o município de Cacoal, completou 44 anos, e a Igreja Assembleia de Deus está celebrando seu Jubileu de Ouro que marca os 50 anos de atividade, temos que reconhecer esse pioneirismo no propósito de levar uma palavra de fé e esperança a milhares de famílias que desembarcavam no povoado, que mais tarde foi elevado a condição de município e atualmente se destaca por ser uma das mais próspera e acolhedora cidades de Rondônia. Reconhecemos o favor de Deus sobre a cidade e seus moradores”, pontuou.

Durante o culto de celebração do Jubileu de Ouro a perseverança para superar as adversidades por parte do pastor Nels dos Santos “in memoriam” e da sua esposa, irmã Zila do Santos foi reconhecido como sendo o ponto de partida para reunir os pioneiros e construir em madeira rústica o primeiro espaço para as reuniões da igreja. Presente ao evento de celebração do Jubileu de Ouro, a esposa do pastor Nels dos Santos, lembrou que família chegou em Rondônia em 1971, a exemplo dos demais pioneiros, sonhava em se tornar agricultores, além de investir na criação de animais nos lotes doados pelo INCRA. “Mas tudo mudou rapidamente na vida do jovem obreiro ao ver suas terras invadidas pelos posseiros. Percebendo o plano de Deus para sua vida, Nels começou a trabalhar em outra seara, a divina. Assim nasceu a Igreja Assembleia de Deus, em Cacoal”, afirmou a irmã Zila.

O pastor Nelson Luchtenberg sucedeu o pastor Nels dos Santos, que depois de 20 anos, em Cacoal, assumiu a liderança da Igreja Assembleia de Deus, em Ariquemes. A exemplo do pastor Nels, o pastor Nelson e família chegaram em Rondônia no ano de 1976, inicialmente estabeleceram residência, em Vilhena, onde contribuiu de forma significativa com o desenvolvimento local, nas diversas funções que assumiu no poder público e na iniciativa privada. Em 12 de abril de 1991, Nelson Luchtenberg assumiu a presidência da Igreja em Cacoal e deu continuidade ao trabalho que vinha sendo realizado pelo seu antecessor, além de adotar providências para ampliar as ações da igreja na região do Café.

Além de incentivar a escola bíblica dominical, o ensino teológico, Nelson Luchtenberg fundou em 1994, a Escola Daniel Berg, que atualmente é uma referência na área da educação. Sob a direção e coordenação da pedagoga Ivonete Luchtenberg, esposa do pastor Nelson, a escola Daniel Berg se destaca pela excelência no ensino há 27 anos. Em reconhecimento aos serviços prestados pela Escola Daniel Berg a comunidade local, o deputado Cirone Deiró homenageou a diretora da instituição, Ivonete Luchtenberg, com a entrega de Voto de Louvo da Assembleia Legislativa de Rondônia.

A trajetória exitosa construída na presidência da igreja, em Cacoal, credenciou o Pastor Nelson Lutchenberg para assumir à presidência da Convenção Estadual dos Ministros e das Igrejas Assembleias de Deus no Estado de Rondônia-CEMADERON, onde permanece como presidente. Em 2016, após 25 anos de liderança em Cacoal, o Pastor Luchtenberg entregou a presidência do campo para o seu vice-presidente, Pastor Roberto Alves Varjão.

Na liderança da igreja em Cacoal, o pastor Roberto Varjão deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo seu antecessor. Durante o período que liderou a Igreja Assembleia de Deus, na Capital do Café, o pastor Varjão se destacou pela serenidade com que conduziu o trabalho pastoral, fortalecendo as ações e propósitos da igreja com a evangelização no templo central e em todas as igrejas e congregações que integram a região de Cacoal.

Em setembro de 2021, o pastor Roberto Varjão se transferiu para o município de Jaru, onde assumiu a presidência da igreja local e todas as congregações e igrejas que integram o campo de Jaru. Em substituição ao pastor Roberto Varjão assumiu a presidência da Assembleia de Deus cacoalense, o Pastor Sérgio Pereira, que além de manter as atividades que estavam sendo desenvolvidas pelos seus antecessores deu um novo dinamismo as atividades da igreja Assembleia de Deus e todas as suas congregações e igrejas que fazem parte do campo de Cacoal. O pastor Sério Pereira foi homenageado com a Medalha de Mérito Legislativo. Menção honrosa proposta pelo deputado Cirone e aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa. O líder religioso recebeu ainda voto de louvor de autoria do deputado Cirone representando a Igreja Assembleia de Deus.

Para o deputado Cirone Deiró a celebração do Jubileu de Ouro da Assembleia de Deus na Capital do Café foi uma oportunidade ímpar para registrar a trajetória de muitos dos seus fundadores, que tiveram a oportunidade de reviver a história que ajudaram a construir sob a lideranças de pastores que atenderam o chamado de Deus e não recuaram diante das adversidades. “Esse momento de celebração foi também uma oportunidade para a sociedade conhecer um pouco sobre os fundadores da igreja e relembrar seu protagonismo na vida dos cacoalenses”, concluiu.

Os pais do deputado Ozilton Ferreira Deiró “ Seu Deiró” e dona Jacirene Moreira Deiró fizeram a entrega das homenagens. Para o Seu Deiró estar presente no culto de celebração dos 50 anos da Igreja Assembleia de Deus, em Cacoal foi um momento especial e uma oportunidade de rever amigos da época da colonização do município de Vilhena. Ele relembrou que eram vizinhos do Pastor Nelson e congregavam na mesma igreja, onde todos se ajudavam naquele início do desenvolvimento de Vilhena. “Esse foi um dia de regozijo na presença de Deus por tudo que Ele fez e ainda fará em nossas vidas. Estou honrado em participar desse momento tão especial para a Igreja Assembleia de Deus em Cacoal”, concluiu.