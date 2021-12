Estamos trabalhando remotamente há um ano. Depois desse período, você já tem um método para um trabalho eficaz e criativo ou fica desleixado na mesa de centro o tempo todo? É diferente né?

Descubra quais são as 3 zonas que você deve cuidar para deixar de ser um preguiçoso e se tornar um leão da organização.

1. Zona de meio ambiente

Vamos começar com a zona de vizinhança. O trabalho de escritório tem a especificidade de que você pode organizar este escritório em qualquer lugar – basta ter acesso à internet e, claro, um computador. No entanto, existem algumas coisas que vale a pena cuidar para tornar seu trabalho mais eficaz.

Ângulo próprio (às vezes estreito)

A melhor solução, embora muitas vezes difícil de fazer, é seu próprio quarto destinado apenas para o trabalho. Esse escritório em casa permitirá que você obtenha a concentração máxima.

Escolha uma mesa e uma cadeira confortável, que são o mínimo necessário para trabalhar no computador. Se o seu empregador concordar, vale a pena pedir um monitor adicional do escritório.

Você não tem um quarto livre? Você pode tentar negociar as condições de moradia no quarto da criança, é claro, por um subsídio adicional adequado para mesadas) Os pais de crianças pequenas têm muito mais facilidade neste caso.

Se você não pode organizar um quarto – tente criar espaço no quarto ou na sala apenas para você. Seu próprio lugar onde você pode deixar bilhetes ou cartões com tarefas para os próximos dias.

Levante-se da cama!

Uma cama confortável, um travesseiro macio e um edredom quente são tentadores, especialmente de manhã. Não vale a pena trabalhar neste paraíso doméstico por apenas algumas horas? Claro que vale a pena! Apenas ou em benefício da sua lista de tarefas?

Portanto, é extremamente importante separar o momento de início do trabalho das atividades matinais. Este limite permitirá que você entre mentalmente no modo de se concentrar na execução de tarefas.

Mesmo que você trabalhe do quarto, porque você tem um local para trabalhar lá, vale a pena fazer as mesmas atividades que faria se estivesse indo para o escritório.

Cuide do seu espaço

Outra coisa é tornar o ambiente do seu escritório propício à criatividade. Pode ser um quadro de avisos com notas adesivas, citações e inspirações.

Pode ser a sua planta favorita para a qual você olha ao organizar seus pensamentos, ou você pode organizar sua mesa de forma que tenha fácil acesso a uma janela ou varanda.

Tudo o que vai fazer você se sentir bem e positivo neste espaço, você terá energia para agir.

Foco em momentos diferentes

Considere os horários em que você é mais produtivo. Algumas pessoas gostam de se levantar de manhã e fazer as coisas antes das 10:00. Outros preferem um início de dia tranquilo, e sua criatividade atinge o pico ao meio-dia. Outros ainda se levantam tarde e ficam sentados até o anoitecer, porque então é melhor para eles se concentrarem.

No entanto, é importante que parte da jornada de trabalho de cada um dos colaboradores da empresa seja compartilhada.

2. Área de trabalho

O trabalho remoto exige muita disciplina e a busca de soluções que nos ajudem a planejar melhor o nosso dia. No entanto, temos muitas distrações que podem nos incomodar – jantar, lavanderia, crianças com aprendizagem remota, um animal de estimação esperando para se divertir. Portanto, qualquer método de desabilitar esses distratores é bem-vindo.

Música

Um dos métodos que costumo usar quando preciso estar ao máximo focado é cortar os estímulos externos com fones de ouvido e música. Spotify e YouTube são amiguinhos que vão me fornecer o que eu preciso – música enérgica quando surgindo com conceitos criativos, ou da série de foco profundo quando estou trabalhando em um projeto maior.

Calendário

O dia arrasado por reuniões não favorece a concentração, porque toda vez que você volta ao projeto, tem que entrar no ritmo novamente. Portanto, se você precisa de um dia de recolhimento, marque uma reunião com você. Graças a isso, você reduzirá ao mínimo as reuniões inesperadas.

Comunicadores

Quando você estiver totalmente focado, também é uma boa ideia definir o status do comunicador usado pela sua empresa para estar ocupado / não incomodar, bem como desligar os sons de notificação.

Reuniões online

O que mais irrita alguns de nós durante as reuniões da empresa são as contínuas conversas fora do assunto. Cada um de nós tem um trabalho a fazer, e a reunião prolongada só causa frustração.

Por isso, vale a pena marcar um horário para conhecer as “regras” das reuniões online e respeitar essas regras.

Este deveria ser um e-mail

No decorrer do trabalho remoto em todo o mundo, percebemos, alguns com alívio e outros com descrença, que muitas reuniões poderiam realmente ser feitas por e-mail.

E na maioria dos casos, é uma excelente solução que economiza muito tempo, e os destinatários podem facilmente absorver a informação e retornar a ela a qualquer momento.

3. Zona de inspiração

Presumo que, uma vez que está lendo nosso blog, você é ativo ou coopera com o marketing. E esse trabalho exige um pouco de criatividade. No entanto, sei por experiência que muitas vezes a tarefa é seguida pela tarefa e, quando nos concentramos em realizá-la, muitas vezes nos esquecemos de nos dar espaço para novas ideias.

Dê a si mesmo espaço para um trabalho criativo

Não tenha medo de gastar uma ou duas horas durante a semana e usar o tempo para reunir essas ideias, obter inspiração, ler blogs interessantes ou ouvir podcasts.

Você pode encontrar inspiração em todos os lugares, até mesmo em sua caixa de entrada de e-mail – lendo boletins informativos, você pode ver como outras pessoas os criam, como agrupam tópicos, como usam a personalização ou que modelo usam.

Reunir-se com colegas e propor ideias em conjunto também é útil para novas ideias. Vale a pena marcar um encontro para encontros criativos cíclicos, por exemplo, uma vez a cada duas semanas ou mesmo uma vez por mês. Calce seu calçado masculino confortável e faça passeios curtos ao longo da semana para arejar a cabeça.

Equilíbrio trabalho-vida

Além disso, não se esqueça de separar o tempo para o trabalho do tempo para você ou sua família. O computador da empresa no apartamento tenta, principalmente os super zelosos, verificar se chegou algum e-mail importante. Se você trabalha em um computador da empresa, desligue-o ao terminar o trabalho e não abra até o dia seguinte.

E se você trabalha em seu próprio computador – muito depende da sua autodisciplina. Em qualquer caso, recomenda-se que se separe a zona e o tempo dedicado ao trabalho da zona não útil com uma linha grossa. Talvez isso o ajude a se proteger do esgotamento muito rapidamente?