Com um grande histórico de luta pela inclusão social na região, a Defensora Pública Flávia Albaine começará 2022 em outra cidade, mas deixa sua marca na região do Cone Sul de Rondônia.

Desde novembro de 2016 em Colorado do Oeste, Flávia encerra sua missão na comarca, mas deixa sua marca nas pessoas com quem conviveu durante mais de cinco anos.

“Foi difícil dar a notícia por conta das relações de afeto construídas com a população”, conta Flávia, que se apresentará em Porto Velho, dia 17 de janeiro, para dar início às suas atividades por lá.

Além da Defensoria, Flávia é criadora e diretora do projeto “Juntos pela Inclusão Social”, professora universitária, palestrante e sempre primou por levar informações sobre direitos em uma linguagem acessível. Com isso, promovendo ainda mais inclusão.

“A Dra. Flávia trouxe para o nosso município a semente do que veio a ser a AMA CONESUL. Com seu jeito acolhedor, trouxe para perto os pais e mães de autistas que, ao compartilhar suas dúvidas, dificuldades e dores em rodas de conversa, puderam se sentir mais fortes na luta pela inclusão. O projeto ‘Juntos pela Inclusão’ é isso, uma verdadeira união de forças em benefício da sociedade. Obrigada, Dra. Flávia”, fala Michele Magalhães.

Rudineia Pogere, uma das mães que lideram a Associação de Pais e Amigos do Autista de Colorado do Oeste (RO) e Região, também ratifica a sua importância nessa luta. “Quero agradecer à Dra. Flávia pela força e conhecimento que trouxe ao nosso município e região, fortalecendo ainda mais os laços daqueles que precisam de apoio no que se refere à inclusão. Foi peça importante no desenvolvimento da AMA CONESUL e trouxe muito mais estrutura a todos. Nossa gratidão”, disse.

Vanilza de Souza Lima, professora do AEE (Atendimento Educacional Especializado) na Escola Prefeito Marcos Donadon de Colorado do Oeste, diz que Flávia deixará muitas saudades pelos seus feitos e pela pessoa que é. “Quero aqui externar meus sinceros agradecimentos à Dra. Flávia, que muito contribuiu com nosso município, principalmente na parceria com as pessoas com deficiência. Trabalho numa escola onde a demanda é muito grande com esse público e ela sempre nos ajudou e defendeu essa causa. Quero aqui, de coração, agradecê-la pelo seu grandioso trabalho e serviços voluntários prestados, tanto para o AEE, quanto à toda população Coloradense. Nós fomos alcançados por esse ser humano incrível, generoso e de uma alma tão grandiosa”.

A SEMENTE DA INCLUSÃO SOCIAL PLANTADA E REGADA

Muitos podem não saber, mas lutar pela inclusão social é um projeto que Flávia traz desde sua infância. E até hoje seus feitos são voltados para a concretização dessa ideia que anda lado a lado com sua vida.

“A Dra. Flávia foi uma luz que apareceu em Colorado. Podemos dividir o tema da inclusão social aqui na nossa região em dois momentos: antes e depois da chegada dela. Ela realmente foi um divisor de águas na cura dos problemas sociais local. Vamos sentir muita falta”, revela a comerciante Tania Helena Moreira Amorim.

Já a professora Sandra Valéria conta que conheceu Flávia Albaine no exercício da sua função com garra e determinação para tornar o Cone Sul um espaço geográfico inclusivo e atual na luta pelos direitos de todas as pessoas com deficiência.

“Então, eu digo que a chegada da Flávia foi um marco histórico e a semente que plantou vai germinar e produzir bons frutos. No projeto Juntos pela Inclusão Social eu vi uma cidadã militante que fez chegar aos quatro cantos de Rondônia a importância dos movimentos sociais pela inclusão: foram rodas de conversas com toda a sociedade, visitas às escolas para entender a demanda, investimentos em lives para garantir aos pais e educadores conhecimentos sobre os direitos de todas as pessoas, mas, de um modo especial, aos direitos das pessoas com deficiência”, pontua.