A saída do assistente social Rafael Reis, do comando da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), no final da semana passada, causou surpresa e, evidentemente, gerou especulações em Vilhena.

Para esclarecer o que motivou, a reportagem do Extra de Rondônia conversou com ele, através de aplicativo de mensagens, ocasião em que Reis reiterou seu compromisso com a população de Vilhena.

Questionado sobre as circunstâncias que criaram a situação, Rafael esclareceu. “Fui eu quem pedi para deixar a pasta. Há algum tempo já vinha pensando neste momento. Entrei em uma pasta totalmente voltada com ações assistencialista e juntamente com o corpo técnico, aplicamos e implantamos a forma correta de trabalhar, ou seja, fazer valer o Sistema Único de Assistência social-SUAS”, avalia.

Sobre o desempenho da pasta sob seu comando, ele declarou que “reativamos programas, equipamos e o mais importante, deixamos um serviço técnico e sem assistencialismo, tanto que Vilhena foi e é referência na Assistência Social para o Estado de Rondônia”.

Já acerca do que pretende fazer no futuro, Rafael disse que “estou na prefeitura há muito tempo e sempre busquei fazer um serviço para atender a demanda da população. Não tenho pretensões políticas, mas quero deixar claro que continuarei ajudando a população na garantia de seus direitos sociais”.

Ainda não se sabe quem o prefeito Eduardo Japonês (PV) irá nomear para o comando da SEMAS em substituição a Reis.