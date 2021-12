Porto Velho, RO – O vereador Everaldo Fogaça (Republicanos) deu Parecer favorável na tarde desta segunda-feira 13.12 ao Projeto de Lei Complementar 030, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a concessão de abono natalino aos professores municipais.

De acordo com o vereador o Projeto já está pronto para ser votado na sessão ordinária de amanhã 14.12, que deve marcar o início do recesso parlamentar do Legislativo Municipal.

A boa notícia, segundo ele, é que a Prefeitura pode utilizar até 73% do valor do Fundeb para o pagamento do abono natalino e aumentar o valor de R$ 2.800,00 que seria pago a cada membro do Magistério Municipal. “A pressão dos profissionais na semana passada surtiu efeito. O Município reconheceu de que precisava voltar atrás em sua decisão e garantir a valorização dos professores, pondo fim à polêmica”, ressaltou.

Tão logo seja aprovado, o abono deverá ser pago antes do dia 20 de dezembro. Já o abono extensivo aos profissionais administrativos da educação só será pago em janeiro, através de folha suplementar no mês de janeiro de 2022. “O servidor da educação municipal pode ter a certeza que a Câmara Municipal está com a categoria e iremos aprovar amanhã sem problemas esse projeto de valorização do Magistério”, finalizou.

PROJETO FUNDEB

PROJETO FUNDEB