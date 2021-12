A seleção de alunos para estudar no primeiro semestre de 2022 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) continua com inscrições abertas até a próxima segunda-feira (20/12/2021).

O Processo Seletivo Unificado (PSU 2022/1) oferta um total de 3.351 vagas entre cursos técnicos (integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio) e de graduação em dez unidades distribuídas no estado de Rondônia. Entre as vagas do Campus Colorado do Oeste, são ofertadas as graduações em Ciências Biológicas, Gestão Ambiental, Zootecnia, Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária.

O IFRO Campus Colorado do Oeste é a unidade mais antiga, que já existia como Escola Agrotécnica Federal desde 1993, tendo assim 28 anos de história. Ao longo deste tempo, o campus já formou mais de 2.100 técnicos e mais de 550 graduados, além de desenvolver cursos de formação inicial e continuada (FICs) e atividades de pesquisa e extensão.

A unidade é uma escola fazenda, com uma estrutura física exemplar. O IFRO Colorado possui duas propriedades que somam de mais de 300 hectares, nas quais há reserva florestal e áreas dedicadas ao ensino e à pesquisa de diversas culturas vegetais e espécies de animais. Também há laboratórios especializados para ensino e pesquisa, como de sementes, fisiologia vegetal, solos, fisiologia animal, microbiologia e outros. Além disso, a unidade conta com profissionais altamente qualificados, tanto professores quanto equipe técnica administrativa.

Essa estrutura é voltada e adequada para oferta de cursos nas áreas agrária, biológica e de meio ambiente. E no Processo Seletivo Unificado (PSU 2022/1), dentre as vagas ofertadas em todas as unidades do IFRO, o Campus Colorado do Oeste ofertada mais de 400 vagas distribuídas em um curso técnico integrado ao ensino médio e cinco cursos de graduação. Confira em https://selecao.ifro.edu.br/unificado.

Ciências Biológicas

Há vagas para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A licenciatura é para quem já concluiu o nível médio ou vai concluir até o período de matrículas do IFRO. Tem duração de quatro anos, com aulas presenciais no período noturno. No PSU 2022/1 são ofertadas 40 vagas para o curso no Campus Colorado do Oeste.

A Coordenadora do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas em Colorado, Sirlene Zanardi Neiva, destaca a abrangência da formação. “Essa é uma área que estuda todos os tipos de vida como a flora (botânica), fauna (zoologia), seres humanos, ecologia, englobando desde a escala atômica até a taxonomia, ou seja, a classificação dos seres vivos. No entanto, o aluno também tem contato com estatística, matemática, física, química e genética. Por isso, a área das Ciências Biológicas é uma das mais amplas e o profissional formado pode atuar em diversas áreas com todos os conhecimentos necessários”, ressalta a docente.

Como aluno do IFRO, o acadêmico deste curso tem diversas oportunidades de complementar sua formação, como explicado pela Coordenadora: “o licenciado do curso pode buscar participar de programas como o Pibid (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), PIRP (Programa de Residência Pedagógica), projetos de pesquisa e extensão, grupo de pesquisa, monitoria, há ainda possibilidades de participar de mobilidade estudantil nacional e internacional e diversas outras atividades que vá complementar cada vez mais sua formação profissional”, explicou.

Sirlene ainda comenta o que o estudante pode esperar deste curso. “O curso de Ciências Biológicas é ofertado em Colorado desde o primeiro semestre de 2010. Ele tem como objetivo formar professores para atuar na Educação Básica, garantindo, assim, a formação de profissionais aptos à docência e às atividades correlatas da educação. Para auxiliar na aprendizagem dos alunos, o Campus Colorado conta com uma infraestrutura de excelência com diversos laboratórios e uma reserva florestal”, salienta.

“Além de trabalhar nas diversas áreas do ensino, como sala de aula, coordenação, elaboração de projetos educacionais, editoras de material didático, o licenciado pode atuar nos órgãos de preservação e fiscalização ambiental, na administração pública na área de fiscalização urbana e sanitária, fiscalização de grandes obras (barragens, minérios), zoológicos e na administração privada como indústrias e laboratórios”, destaca a professora sobre as áreas de trabalho deste profissional.

Gestão Ambiental

Na área de meio ambiente, o campus oferta o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental. A duração é de dois anos e meio (cinco semestres), com aulas presenciais no período noturno. No PSU 2022/1, são ofertadas 40 vagas no Campus Colorado do Oeste.

Conforme a Coordenadora do curso em Colorado, Ranieli dos Anjos de Souza, a Tecnologia em Gestão Ambiental, ofertada no campus desde 2005, objetiva formar profissionais para atuarem no planejamento, gerenciamento, implantação, monitoramento e avaliação de atividades específicas da Gestão Ambiental, visando o desenvolvimento socioeconômico, conservação e restabelecimento das condições harmônicas do ambiente.

Sobre o que o acadêmico pode esperar da formação, a Coordenadora destaca que a formação objetiva atender a demanda de profissionais com expertise em soluções para o meio ambiente, envolvendo oportunidades tanto no campo quanto na cidade. “Em dois anos e meio, nossos egressos estão aptos a atuar no mercado profissional com uma graduação que investe em práticas, experiências em laboratório, visitas técnicas, projetos de pesquisa e extensão, com professores em nível de mestrado e doutorado, e a melhor infraestrutura do estado de Rondônia”, realça.

As áreas de atuação deste profissional são diversas, conforme Ranieli explica: “o Tecnólogo em Gestão Ambiental pode atuar em empresas, propriedades rurais, organizações não governamentais, órgãos públicos, institutos e centros de pesquisa e ensino; em atividades como gerenciamento de sistemas produtivos, de resíduos, de gestão de recursos hídricos e de áreas naturais protegidas; na execução de políticas públicas e difusão de tecnologias sustentáveis; planejamento, consultoria e assessoramento técnico; ou de forma autônoma como consultor de projetos ambientais. Assim, ele estará habilitado a trabalhar no desenvolvimento e na melhoria do meio ambiente, na perspectiva de rever conceitos e construir novas práticas sociais”, conclui.

Ciências Agrárias

Para a área de Ciências Agrárias, o Campus Colorado do Oeste disponibiliza os cursos de graduação de Zootecnia, Medicina Veterinária e Engenharia Agronômica para quem já concluiu o nível médio ou vai concluir até o período de matrículas.

Zootecnia tem duração de cinco anos, com aulas presenciais em período integral (manhã e tarde), tendo disponíveis 36 vagas no Campus Colorado do Oeste no PSU 2022/1. Esse curso objetiva formar profissionais aptos a trabalharem na criação de animais, desde aqueles utilizados na produção pecuária até os animais de companhia (pets). Suas atividades são fundamentadas na aplicação de técnicas modernas para melhoramento genético, nutrição, sanidade e administração animal.

O Coordenador de Zootecnia/Colorado, Fagton de Mattos Negrão, comenta que este curso busca atender as demandas do mercado de trabalho local, regional e nacional com formação sólida de profissionais para atuarem, dentre outras, nas áreas de gerenciamento de empresas do setor zootécnico, assessorar diversos segmentos e atuar nas áreas de pesquisa, ensino e extensão.

“Visamos à formação de profissionais capacitados para executar a criação racional de animais, compromissados com o desenvolvimento da pecuária regional e nacional, com o progresso social das comunidades envolvidas e com a proteção ambiental, cientes da necessidade permanente de aprimoramento de seus conhecimentos, competências e habilidades, possuindo ainda capacidade de comunicação e integração com os vários agentes que compõem os complexos agroindustriais e com o restante da sociedade civil”, fala.

O Coordenador ainda explica o que o aluno pode esperar desta formação. “O Curso de Bacharelado em Zootecnia do IFRO Campus Colorado do Oeste está fundamentado na aplicação de técnicas modernas de produção pecuária, procurando, ao mesmo tempo em que busca a sustentabilidade do homem no campo em quesitos econômicos e sociais, primar pelo manejo ambiental sustentável, seguindo tendências e necessidades prementes. Dessa maneira, procura implantar ação estratégica que visa disponibilizar novos saberes e competências, capazes de gerar novos comportamentos, linguagens e atitudes que possam proporcionar desenvolvimento local e regional ao estado e à Amazônia Legal, de forma empreendedora”, finaliza.

Outro curso ofertado é Engenharia Agronômica, com duração de cinco anos e aulas presenciais em período integral (manhã e tarde). Para ele, são disponibilizadas 40 vagas no Campus Colorado do Oeste no PSU 2022/1. O curso objetiva formar profissionais para atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do agronegócio, podendo também exercer atividades no ensino técnico profissional e ensino superior, além de pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão.

Já o curso de Medicina Veterinária tem duração de cinco anos, com aulas presenciais em período integral (manhã e tarde), tendo disponíveis 30 vagas no Campus Colorado do Oeste no PSU 2022/1. Visando à formação profissional para o exercício amplo das atribuições de médicos veterinários, o curso confere conhecimento teórico e habilidades na clínica e cirurgia de animais em todas as suas modalidades.

Além das graduações, na área de ciências agrárias o Campus Colorado oferta o Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, que é voltado para a formação de profissionais que atuarão nas cadeias agrícolas, pecuárias e agroindustriais. Por ser integrado, o aluno faz, simultaneamente, o ensino médio e o curso técnico. O curso técnico integrado é para quem já concluiu, ou está concluindo, o ensino fundamental e pretende cursar, ao mesmo tempo, o ensino médio e o técnico. Ele tem duração de três anos com aulas em período integral (de manhã e de tarde). No PSU 2022/1 são ofertadas 220 vagas para o curso no Campus Colorado do Oeste.

Processo Seletivo Unificado 2022/1

Os cursos do IFRO são públicos e gratuitos, com as inscrições para o PSU 2022/1 sendo realizadas exclusivamente on-line, no Portal de Seleção do IFRO. A seleção ocorre em todos os níveis em etapa única, de acordo com as notas escolares e seguindo a política de ações afirmativas/cotas sociais, que incluem reserva de vagas a estudantes oriundos de escola pública, condições de renda, cor e etnia e PcD (Pessoa com Deficiência). Para se inscrever, o candidato precisa ter em mãos documentos oficiais de identificação e Histórico Escolar/Boletim Escolar do ensino exigido para acesso ao curso.

Antes de se inscrever, o candidato deve ler o Edital para estar ciente de todas as normas que regem o processo seletivo. As publicações oficiais desta seleção estão disponíveis em: https://selecao.ifro.edu.br/unificado. Para dúvidas frequentes e para conferir o passo a passo da inscrição acesse: https://bit.ly/guia-psu-2022-1-ifro-col.

O resultado preliminar será divulgado dia 22/12 e o resultado final e convocação em primeira chamada sai dia 31/12. Já as matrículas em primeira chamada iniciarão no dia 03 de janeiro e seguem até 10 de janeiro de 2022. Outras convocações para matrículas podem ser realizadas até o total preenchimento das vagas.

Os editais deste processo seletivo, formulário de inscrições e demais publicações estão disponíveis em: https://selecao.ifro.edu.br/unificado. Para os que desejam manter-se informados sobre a seleção, nesta edição foi criado um Canal Oficial no Telegram, em que os interessados podem fazer parte acessando: https://t.me/IFROps2022.