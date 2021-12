De acordo com o Boletim de Ocorrência, por volta das 23h40 deste domingo, 12, uma guarnição da Polícia Militar (PM) de Cerejeiras, fazia ronda de rotina próxima a entrada da cidade quanto os militares avistaram um ônibus escolar da empresa Bueno Tur, no qual os policiais tinham conhecimento que um veículo idêntico aquele havia sido furtado, em Vilhena.

De imediato foi dada voz de parada ao condutor com sirenes e sinais luminosos, porém, o motorista que nessa altura transitava pela Avenida das Nações, não obedeceu às ordens dos militares e fechava a viatura para que os policiais não ultrapassassem, seguindo pela BR-435, sentido Corumbiara.

Com isso, foi feito contato com o quartel de Corumbiara para que outras guarnições vissem de encontro para interceptar o coletivo, no qual o motorista mexia no painel a todo momento dando a entender que poderia estar armado.

Entretanto, os militares para não provocar acidente com veículos que transitavam em sentido contrário, já que o condutor do ônibus não obedecia às ordens para parar e trafegava em ziguezague, optaram por fazer acompanhamento, haja vista, que outras guarnições de Corumbiara iriam fazer barreira em local seguro para interceptar o veículo.

Contudo, na barreira montada na esquina da linha 1, o motorista do coletivo furou o bloqueio e continuou a fuga pela RO-370, sendo necessário disparos de arma de fogo, acertando um pneu traseiro e outro dianteiro, mesmo assim o motorista não parou, e continuou a fuga pela linha 01, sentido 3ª Eixo.

Todavia, devido aos pneus furados, o motorista não conseguiu continuar a fuga e o veículo foi cercado, foi dado ordem para que o condutor desligasse o motor e saísse com as mãos nas cabeça, mas o motorista não obedeceu, sendo necessário quebrar o vidro da porta para prender o condutor que tentava pegar uma mala de viagem.

O motorista aparentava estar sob efeito de entorpecente, pois sua fala era desconexa e dizia não saber a procedência do veículo e que estava levando para a secretaria de obras de Corumbiara para desmanche e voltaria com um micro-ônibus.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras, onde a ocorrência foi registrada.