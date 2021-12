O clima de Natal tomou conta da cidade de Buritis, na região do Vale do Jamari, no último sábado, 11, com a abertura de evento alusivo à data festiva na praça Jonas Ferreti.

A decoração do local foi feita com materiais recicláveis e uma torre, que possui dois metros e meio, foi iluminada. Neste ano foram utilizadas mais de 6 mil garrafas pet, para dar formato a figuras de anjos, família sacra, bonecos de neve, árvores natalinas, botas de Papai Noel (onde as pessoas podem entrar para bater fotos), laços gigantes, além do tradicional presépio confeccionados de forma 100% sustentável a partir do reaproveitamento das garrafas. Em 2019, contudo, já foram utilizadas até 36 mil garrafas pet.

A iniciativa é da prefeitura municipal, através da Secretaria Municipal de Ação Social e Trabalho (Semast), e torna Buritis – município com população estimada em 41 mil habitantes – referência no Estado de Rondônia pela magnitude da obra artística e uso de poucos recursos financeiros.

Contudo, a ornamentação natalina tem a assinatura do professor e artista plástico Sidnei Balbino Araújo, que conduziu a confecção de cada item decorativo.

Em entrevista ao Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 13, Sidnei explica que a decoração faz parte do projeto “Reciclar para decorar”, iniciado em 2017, envolvendo a comunidade escolar visando a arrecadação da principal matéria prima, que são as garrafas pet. Ele quer demonstrar a sociedade que é possível fazer um trabalho de arte unido à sustentabilidade e, para isso, se coloca à disposição para levar seus conhecimentos a outras cidades. “O que é lixo, vira arte em nossas mãos. Esse é o espírito de trabalho de toda a equipe da Semat, com destaque à gestão da secretária municipal Saionara Verônica Costa de Faria e do prefeito Ronaldi Oliveira ‘Irmãozinho’ ”, ressalta.

Sidnei, que também é profissional de pintura em tela, grafite e cerâmica artística, explica que, após as festas natalinas, todo o material é guardado num galpão para ser novamente reutilizado no ano seguinte. “O material tem vida útil de até 15 anos. Ou seja, podemos reutilizar todo para as próximas festas natalinas. Contudo, é claro que é necessário restauração de alguns itens. Por exemplo, as luzes de led, das mangueiras, se danificam com tempo e é preciso comprar outras”, observa.

De acordo com Sidnei, o gasto com a decoração ficou em menos de R$ 100 mil. Vídeos (Rony Freitas e site Alerta Buritis).

