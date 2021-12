A Câmara de Vereadores de Vilhena realizou, na manhã desta terça-feira, 14, a penúltima sessão ordinária do ano.

Vários projetos de leis foram analisados, debatidos e votados em plenário.

Na sessão, o vereador Dhonatan Pagani (PSDB) usou a tribuna da Casa de Leis para continuar com seus argumentos de valorização dos profissionais da Educação com relação ao rateio das sobras do Fundeb, polêmico assunto que se arrasta desde a semana passada e tem gerado debates acalorados e acusações entre o prefeito Eduardo Japonês (PV) e parlamentares (leia mais AQUI e AQUI).

Pagani apresentou relatório de orçamento da prefeitura e revelou que a administração municipal não gastou R$ 20 milhões que são destinados para a Educação neste ano.

“Até outubro deste ano, Vilhena arrecadou R$ 173 milhões em impostos e transferência. E, desse total, R$ 43 milhões deveriam ser destinados para a Educação, mas só foram aplicados R$ 23 milhões, restando R$ 20 milhões. Dos 25%, de aplicação constitucional, só 13% foram aplicados”, disse.

Ele também pediu ao prefeito que deixe de lado o ego e as vaidades. “As vaidades fazem com que todos esses fatores sejam ignorados e porque ‘fulano’ está defendendo algo, ele decide cortar tudo, mesmo que sacrifique a sociedade. Meu pedido aqui, é que o prefeito ponha a mão na consciência e no coração, e pense nas pessoas. Que o prefeito não fique jogando a sociedade contra os profissionais que educam os filhos de todos. O professor não merece isso. É momento de deixar esse ego e vaidade sabendo que tem dinheiro, já que R$ 20 milhões não foram aplicados na Educação”, ressaltou.

Na noite desta segunda-feira, 13, o parlamentar já havia divulgado um vídeo explicando o assunto. Veja o vídeo abaixo:

