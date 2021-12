O presidente da FFER (Federação de Futebol do Estado de Rondônia), Heitor Costa, participou na tarde desta segunda-feira, 13, do lançamento oficial da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O torneio contará com a participação de 128 clubes em 32 sedes.

“Essa é a Copa do Mundo da garotada que será retomada em 2022 com uma nova oportunidade deles demonstrarem seu potencial pelos gramados. Em janeiro teremos dois representantes de Rondônia, Real Ariquemes e Rondoniense, que estarão reunidos em São Paulo buscando o sonho de emplacar boas campanhas na competição”, frisou Heitor Costa.

Heitor Costa esteve acompanhado do presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Ednaldo Rodrigues, e também do presidente da FPF (Federação Paulista de Futebol), Reinaldo Carneiro Bastos. “É importante estar presente na retomada de uma importante competição que revelou tantos craques para o futebol brasileiro”, destacou Heitor.

O Rondoniense integra o grupo 8, com sede em Araraquara, juntamente com a Ferroviária-SP, Santos-SP e Operário-PR. Já o Real Ariquemes vai para sua segunda participação na Copinha. O Furacão do Jamari está no grupo 28, com sede em Diadema, ao lado do Água Santa-SP, Palmeiras-SP e ASSU-RN.

Na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, os times se enfrentam dentro de cada grupo, classificando-se as duas melhores campanhas. A partir da segunda fase, todos os jogos são de mata-mata.

A competição de base começará no dia 2 de janeiro, com a grande decisão em 25 de janeiro, integrando as festividades do aniversário da cidade de São Paulo.