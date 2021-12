“Fala inverdades. Essa desculpa é uma manobra política. Se fosse um gestor preocupado com a Educação, há dois anos as escolas teriam computadores, internet, ar condicionado e não é a realidade que vemos, onde pais têm que se humilhar para terem uma escola estruturada para seus filhos”.

Com essas palavras, a vereadora Vivian Repessoald (PP), durante a sessão ordinária desta terça-feira, 14, na Câmara de Vilhena, rebateu as declarações do prefeito Eduardo Japonês (PV), que acusou a parlamentar de manipular seus colegas no Legislativo no polêmico caso do rateio das verbas do Fundeb destinado aos profissionais de Educação (Leia mais AQUI).

Vivian afirmou que já foi secretária de Educação e conhecedora da forma do rateio do recurso, cargo que ocupou de abril de 2019 até agosto de 2020, no primeiro ano de gestão de Japonês.

“O rateio é possível. O que existe é falta de bom senso por parte do líder do Executivo em falar inverdades, dizendo que eu quero me apossar de algo. Dê paciência para ouvir tanta picuinha. O abono é merecido para os profissionais de Educação e ninguém está tirando nada dos alunos”, esclareceu.

Para ela, as desculpas para não destinar o recurso aos educadores é parte de uma manobra política do mandatário municipal.

“Se fosse um gestor preocupado com a Educação, há dois anos as escolas teriam computadores, internet, ar condicionado e não é a realidade que vemos, onde pais têm que se humilhar para terem uma escola estruturada para seus filhos. Jogar a sociedade contra os professores é simplesmente pirraça porque todos questionaram sua liderança”, alfinetou.

SANDÁLIAS DA HUMILDADE

Ainda, em seu discurso, Vivian disse que a secretária municipal de Educação, Amanda Areval, mostra ar de superioridade, e se esquece que também é professora e pediu para que ela calce as sandálias da humildade. “No vídeo, deixa claro que a prioridade dela (Amanda) é a estrutura e não o profissional. Calce as sandálias da humildade, senhora secretária, e seja uma representante da Educação. Diferente do que o vídeo do prefeito explica, estamos mostrando que existem recursos para que os alunos tenham escolas melhores, Saúde melhor, sem precisar penalizar os professores que na pandemia fizeram de tudo para continuar com suas atividades profissionais”, encerrou.