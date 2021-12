Considerado “o melhor prefeito do Brasil”, Sérgio Meneguelli, ex-administrador do município de Colatina, na região noroeste do Espírito Santo (ES), esteve nesta terça-feira, 14, em Cacoal.

À noite, ele realizou uma palestra nas instalações da Câmara de Vereadores, reunindo autoridades, empresários locais e a população em geral.

Com o título “Como ser diferente e fazer a diferença”, a palestra do ex-prefeito de ES foi de iniciativa do presidente da Casa, João Paulo Pichek (Republicanos), e teve por finalidade a capacitação de servidores do Poder Legislativo, seus gestores, servidores e o público participante, informa release publicado no site oficial da Câmara.

Na oportunidade, Meneguelli destacou a importância do empenho e da coragem de mudar para se fazer uma boa gestão.

Sérgio Meneguelli recebeu vários prêmios enquanto vereador e em 2016 foi eleito prefeito de Colatina, sendo escolhido como “O melhor do Brasil”.

Em 2018 foi convidado a palestrar na “Brazilian International Live Conference”, na Universidade de Harvard, Estados Unidos.

Em 2019, também recebeu o “Notable Brazilian Awards”, prêmio conferido a quem promove a imagem positiva do Brasil, em Nova York, nos Estados Unidos.

R$ 15 MIL COM A PALESTRA

Conforme pesquisa do Extra de Rondônia junto ao site do Portal da Transparência do Poder Legislativo, a Câmara de Cacoal pagou R$ 15 mil, via contratação da empresa Bruna Angélica Strunkis-MEI, para a contratação da palestra de Meneguelli (confira o valor AQUI).