Acidente envolvendo um carro Toyota Corola e uma moto Bros aconteceu na noite desta quarta-feira, 15, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas no local pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto seguia pela Rua Quintino Cunha, sentido Avenida José do Patrocínio, quando teria avançado a referencial e colidido com o carro, o no qual a motorista que transitava pela Avenida Liberdade, sentido 5º Bec.

No choque, a motociclista que não era habilitada sofreu ferimentos, sendo levada ao pronto-socorro da UPA pelo Corpo de Bombeiros.

Após o trabalho da perícia, a Polícia Militar registrou a ocorrência na Unisp.

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>